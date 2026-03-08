Barcelona sprowadzi Alessandro Bastoniego pod tym warunkiem

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni na radarze Barcelony

Alessandro Bastoni stał się głównym celem transferowym Barcelony, która chce wzmocnić defensywę na przyszły sezon. Jednak wyciągnięcie go z Interu Mediolan będzie niezwykle trudne ze względu na bardzo wysoką cenę.

Losy tego transferu zależą m.in. od wykupienia Marcusa Rashforda, który przebywa w stolicy Katalonii na wypożyczeniu. Anglik posiada w umowie klauzulę wykupu wynoszącą 30 milionów euro. Jeśli Blaugrana zapłaci pełną kwotę za napastnika, może zabraknąć jej środków na defensora z Włoch. Dlatego klub stara się wynegocjować niższą cenę, aby zachować budżet na inne wzmocnienia.

Dodatkowo priorytetem dla Hansiego Flicka pozostaje znalezienie nowej „dziewiątki”, ponieważ przyszłość Roberta Lewandowskiego nie jest pewna. Z kolei Ferran Torres nie jest w najlepszej formie. Podsumowując, walka o Bastoniego będzie zależała od sytuacji finansowej klubu.

26-latek przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 80 milionów euro. Niewątpliwie jest jedną z najważniejszych postaci zespołu Cristiana Chivu. Kontrakt reprezentanta Włoch obowiązuje do 2028 roku.

