Benfica ma kolejną perełkę. Barcelona i inni giganci ustawiają się w kolejce

Daniel Banjaqui jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych talentów w całej Europie. Jak donosi TEAMtalk, aż dziewięć wielkich klubów walczy o obrońcę Benfiki Lizbona.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Daniel Banjaqui rozchwytywany. Chcą go największe kluby

Daniel Banjaqui wywołał niemałe zamieszanie na rynku transferowym, odkąd Jose Mourinho odważnie postawił na niego, dając mu pełne 90 minut w ligowym spotkaniu. 17-letni defensor zadebiutował w grudniu i błyskawicznie przyciągnął uwagę skautów z nawiększych klubów.

Obecnie najbardziej zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia tego utalentowanego nastolatka prowadzą Bayern Monachium oraz Barcelona.

Jednak grono zainteresowanych powiększyło się o kolejne potęgi z Anglii. Sytuację prawego obrońcy monitorują Liverpool, Arsenal, Chelsea oraz Manchester City, podobnie jak Newcastle, Manchester United i Tottenham. Niewątpliwie szykuje się więc wielka licytacja o portugalski talent.

Benfica może mieć spore problemy z zatrzymaniem swojej perełki na Estadio da Luz. Banjaqui za kilka tygodni skończy 18 lat, a jego kontrakt wygasa już w przyszłym roku. Dotychczasowe negocjacje w sprawie nowej umowy zakończyły się fiaskiem, co stawia klub w trudnym położeniu. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, letni transfer stanie się niemal pewny.

