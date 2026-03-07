Benfica ma kolejną perełkę. Barcelona i inni giganci ustawiają się w kolejce

13:30, 7. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

Daniel Banjaqui jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych talentów w całej Europie. Jak donosi TEAMtalk, aż dziewięć wielkich klubów walczy o obrońcę Benfiki Lizbona.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Daniel Banjaqui rozchwytywany. Chcą go największe kluby

Daniel Banjaqui wywołał niemałe zamieszanie na rynku transferowym, odkąd Jose Mourinho odważnie postawił na niego, dając mu pełne 90 minut w ligowym spotkaniu. 17-letni defensor zadebiutował w grudniu i błyskawicznie przyciągnął uwagę skautów z nawiększych klubów.

Obecnie najbardziej zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia tego utalentowanego nastolatka prowadzą Bayern Monachium oraz Barcelona.

Jednak grono zainteresowanych powiększyło się o kolejne potęgi z Anglii. Sytuację prawego obrońcy monitorują Liverpool, Arsenal, Chelsea oraz Manchester City, podobnie jak Newcastle, Manchester United i Tottenham. Niewątpliwie szykuje się więc wielka licytacja o portugalski talent.

Benfica może mieć spore problemy z zatrzymaniem swojej perełki na Estadio da Luz. Banjaqui za kilka tygodni skończy 18 lat, a jego kontrakt wygasa już w przyszłym roku. Dotychczasowe negocjacje w sprawie nowej umowy zakończyły się fiaskiem, co stawia klub w trudnym położeniu. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, letni transfer stanie się niemal pewny.

Zobacz także: Klopp łączony z Realem Madryt. Agent trenera przerywa milczenie

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź