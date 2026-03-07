Benfica ma kolejną perełkę. Barcelona i inni giganci ustawiają się w kolejce

Daniel Banjaqui rozchwytywany. Chcą go największe kluby
Daniel Banjaqui wywołał niemałe zamieszanie na rynku transferowym, odkąd Jose Mourinho odważnie postawił na niego, dając mu pełne 90 minut w ligowym spotkaniu. 17-letni defensor zadebiutował w grudniu i błyskawicznie przyciągnął uwagę skautów z nawiększych klubów.
Obecnie najbardziej zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia tego utalentowanego nastolatka prowadzą Bayern Monachium oraz Barcelona.
Jednak grono zainteresowanych powiększyło się o kolejne potęgi z Anglii. Sytuację prawego obrońcy monitorują Liverpool, Arsenal, Chelsea oraz Manchester City, podobnie jak Newcastle, Manchester United i Tottenham. Niewątpliwie szykuje się więc wielka licytacja o portugalski talent.
Benfica może mieć spore problemy z zatrzymaniem swojej perełki na Estadio da Luz. Banjaqui za kilka tygodni skończy 18 lat, a jego kontrakt wygasa już w przyszłym roku. Dotychczasowe negocjacje w sprawie nowej umowy zakończyły się fiaskiem, co stawia klub w trudnym położeniu. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, letni transfer stanie się niemal pewny.
