Barcelona marzy o jego transferze. Musi wydać aż 80 mln euro!

Barcelona chce latem wzmocnić defensywę, a Alessandro Bastoni to jej cel numer jeden. Inter Mediolan ma oczekiwać za ten transfer aż 80 milionów euro - informuje "Sport".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Inter wycenił gwiazdę. Barcelona póki co zwleka

Barcelona nie sprowadziła nikogo w miejsce Inigo Martineza, co odbija się w tym sezonie na dyspozycji defensywy. Hansi Flick nie może wytypować idealnego duetu, więc korzystał już z Ronalda Araujo, Andreasa Christensena, Erica Garcii czy Gerarda Martina. Szuka partnera dla Pau Cubarsiego, który pomoże mu zabezpieczyć tę formację na lata.

Wygląda na to, że Blaugrana skusi się na transfer defensora po sezonie 2025/2026. W mediach pojawiają się nazwiska kolejnych kandydatów, a najnowsze to Luka Vusković. „Sport” potwierdza, że wymarzonym wzmocnieniem klubu pozostaje Alessandro Bastoni. Szczególnym zwolennikiem tego ruchu jest Deco. Flick ma natomiast preferować wybór Nico Schlotterbecka.

Pozyskanie reprezentanta Włoch wiąże się z naprawdę dużymi kosztami. Inter Mediolan oczywiście nie chce go sprzedawać i wkrótce złoży mu propozycję nowej umowy. Do rozstania też może dojść, o ile Barcelona zaoferuje minimum 80 milionów euro – tyle wynosi wycena gwiazdora Serie A.

Barcelona nie podejmuje pochopnych działań i czeka na to, co zrobi sam zawodnik. Być może to on będzie naciskał na zmianę otoczenia, widząc szanse na potencjalny transfer do hiszpańskiego giganta.

26-letni Bastoni ma ważną umowę z Interem do połowy 2028 roku. W tym sezonie rozegrał 34 mecze.