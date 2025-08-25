Barcelona rozważa sprzedaż pomocnika. Flick podejmie ostateczną decyzję

Fermin Lopez nie ma pewnej przyszłości w Barcelonie. Według "Marki" klub może rozważyć jego sprzedaż, mimo że zawodnik deklaruje chęć pozostania w drużynie Hansiego Flicka.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick musi podjąć ostateczną decyzję ws. Fermina Lopeza

Fermin Lopez znalazł się w trudnym położeniu. W meczu z Levante Hansi Flick dokonał kilku zaskakujących zmian w składzie Barcelony i całkowicie pominął pomocnika w wyborze składu. Na lewej stronie zagrał Marcus Rashford, a Raphinha przesunięty do środka wymusił inne ustawienie ofensywy.

Ten układ miał swoje konsekwencje. Dani Olmo rozpoczął spotkanie na ławce, choć pojawił się po przerwie. Fermin nie otrzymał jednak ani minuty. To wywołało pytania o jego rolę w planach trenera. Flick publicznie zapewnia, że nie chce tracić żadnego piłkarza, lecz decyzje personalne pokazują coś innego.

Rywalizacja o miejsce w składzie staje się coraz trudniejsza. Rashford na lewej stronie sprawia, że o jedną pozycję walczą trzej piłkarze: Raphinha, Olmo i Fermin. W takiej konfiguracji 22-latek wydaje się być na przegranej pozycji.

Nie można też pominąć problemów finansowych Blaugrany. Klub wciąż zmaga się z kłopotami przy rejestracjach, a każda poważna oferta mogłaby zmienić podejście zarządu. Fermin wielokrotnie mówił o chęci pozostania w Barcelonie, lecz obecne okoliczności sprawiają, że jego przyszłość jest niepewna. Sprzedaż może stać się realną opcją, jeśli pomoże rozwiązać problemy finansowe klubu.

Zobacz również: Tottenham zaoferował 70 mln euro za gwiazdę Serie A. Decyzja podjęta