Barcelona rezygnuje z transferu? Do gry weszli angielscy giganci

Barcelona była blisko pozyskania młodego stopera. Jak donosi serwis TEAMtalk, klub nie spełnił jednak oczekiwań finansowych, co otworzyło drogę angielskim gigantom.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Manchester City i Chelsea mogą przejąć cel transferowy Barcelony

Ruud Nijstad to obecnie jeden z najbardziej obiecujących defensorów młodego pokolenia. 18-latek przebojem wdarł się do składu FC Twente i zachwyca swoją dojrzałością oraz opanowaniem. Wcześniej to Barcelona była najbliżej pozyskania tego zawodnika. Mimo to kataloński gigant nie chciał zapłacić 10 milionów euro, których oczekiwali Holendrzy.

Dodatkowo sam piłkarz nie był przekonany do planu rozwoju przedstawionego przez Blaugranę. Z kolei Manchester City oraz Chelsea pracują nad transferem poprzez swoje grupy inwestycyjne. Posiadają one sieć klubów, co może przekonać utalentowanego nastolatka. Np. jeśli zawodnik wybrałby The Blues, mógłby najpierw trafić do RC Strasbourga i tam się rozwijać.

Również inne zespoły obserwują sytuację Holendra, a mianowicie Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Brighton i Brentford, a także Bayern, Borussia Dortmund oraz RB Lipsk. Skauci tych drużyn wielokrotnie analizowali formę młodego defensora w ostatnich tygodniach. Opinie o jego grze są w przeważającej mierze pozytywne.

Obecnie Twente próbuje zatrzymać swoją perełkę i oferuje mu nowy kontrakt, ponieważ obecny obowiązuje do 2027 roku. Jednak wydaje się, że przy ogromnym zainteresowaniu ze strony gigantów nie będzie to wcale proste.

