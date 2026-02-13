Barcelona może ruszyć po gwiazdę. Hansi Flick poprosił o wielki transfer

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Hansi Flick

Nowa gwiazda na celowniku Dumy Katalonii

Yan Diomande to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk w Bundeslidze. Zaledwie 19-letni skrzydłowy zachwyca swoją szybkością oraz skutecznością w barwach RB Lipsk. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej w aktualnym sezonie wykręca świetne liczby, bo w 23 meczach strzelił osiem bramek i zanotował sześć asyst.

Hansi Flick szuka zawodnika, który wniesie do zespołu więcej dynamiki i odwagi w dryblingu. Niemiecki szkoleniowiec wierzy, że 19-latek idealnie sprawdziłby się w ataku jego zespołu.

Barcelona włączyła się do walki o podpis utalentowanego napastnika i wykonała już pierwsze kroki. Według „Fichajesa” przedstawiciele klubu odbyli już prywatne spotkania z agentami reprezentującymi interesy piłkarza, aby poznać warunki ewentualnej transakcji.

Blaugrana chciałaby, żeby skrzydłowy stał się kluczowym zawodnikiem na lata. Jednak konkurencja ze strony angielskich potęg jest całkiem spora, ponieważ gracza chcą u siebie też Liverpool oraz Manchester United. Z kolei sam Iworyjczyk chciałby mieć możliwość regularnych występów na najwyższym poziomie.

Obecnie największą przeszkodą w realizacji tego transferu są oczywiście finanse katalońskiego giganta. RB Lipsk ceni sobie swoją perełkę. Barcelona musi więc najpierw uporządkować budżet oraz wyjaśnić sytuację Marcusa Rashforda przed podjęciem ostatecznej decyzji. Dopiero wtedy klub będzie mógł złożyć formalną ofertę, która spełniłaby oczekiwania szefów niemieckiego zespołu.

