Barcelona poluje na wielki talent. Holender na celowniku

PressFocus / Alamy Na zdjęciu: Deco

Ruud Nijstad w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona szybko otrząsnęła się po wyjazdowej porażce z Realem Sociedad (1:2) w La Liga. W niedzielnym spotkaniu piłkarze Hansiego Flicka pewnie pokonali Real Oviedo (3:0), a wszystkie bramki dla mistrzów Hiszpanii padły po przerwie. Katalończycy utrzymują się na czele tabeli, czując na plecach oddech Realu Madryt, który traci do nich zaledwie punkt.

Kierownictwo Dumy Katalonii intensywnie pracuje na rynku transferowym. Prowadzi rozmowy w sprawie kilku młodych zawodników i niewykluczone, że w najbliższym czasie klub sfinalizuje nawet cztery transfery. Najbliżej przenosin do stolicy Katalonii mają być Hamza Abdelkarim oraz Patricio Pacifico, a w dalszej kolejności Juwensley Onstein i Ajay Tavares.

Jak informuje dziennik „Sport”, Blaugrana uważnie monitoruje również sytuację kolejnego utalentowanego piłkarza – tym razem z Eredivisie. Na radarze znalazł się Ruud Nijstad, 18-letni środkowy obrońca FC Twente Enschede. To lewonożny stoper, a tacy zawodnicy są szczególnie cenieni w Barcelonie ze względu na filozofię gry opartą na budowaniu akcji od własnej bramki.

Mimo młodego wieku Holender regularnie występuje już w pierwszej drużynie FC Twente. Zbiera on pozytywne opinie za spokój i jakość w wyprowadzeniu piłki. Kontrakt defensora z holenderskim klubem obowiązuje do 2027 roku. Barcelona miała już wysłać swoich przedstawicieli, by przekonać zawodnika do wstrzymania się z ewentualnym przedłużeniem umowy i priorytetowego potraktowania oferty z Hiszpanii.