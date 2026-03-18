FC Barcelona i Real Madryt będą ze sobą rywalizowali o głośny transfer. Hiszpańscy giganci prowadzą bowiem w wyścigu o Keesa Smita z AZ Alkmaar - informuje "Diario AS".

FC Barcelona czy Real Madryt? Kees Smit ma w czym wybierać

FC Barcelona i Real Madryt rywalizują ze sobą nie tylko o mistrzostwo Hiszpanii. Oba zespoły walczą także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór awans do ćwierćfinału przypieczętowali podopieczni Alvaro Arbeloi. Teraz to samo będą chcieli osiągnąć piłkarze Dumy Katalonii, którzy podejmą Newcastle United. Pierwszy mecz między tymi zespołami zakończył się remisem 1:1.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe związane z FC Barceloną oraz Realem Madryt przekazuje „Diario AS”. Otóż hiszpańscy giganci stoczą między sobą walkę o niezwykle utalentowanego gracza. W kręgu ich zainteresowań znajduje się Kees Smit, który na co dzień reprezentuje barwy AZ Alkmaar. Duma Katalonii i Królewscy obecnie prowadzą w wyścigu o młodego Holendra.

Wspomniane źródło zaznacza, że Keesem Smitem interesują się również kluby Premier League. Jednak zawodnikowi najbliżej jest przeprowadzki do Hiszpanii. Pomocnik jest chętny na przenosiny do La Ligi, co w uprzywilejowanej sytuacji stawia FC Barcelonę oraz Real Madryt. Czas pokaże, który zespół wygra rywalizację o transfer 20-latka.

Kees Smit w trwającej kampanii rozegrał 38 spotkań w koszulce AZ Alkmaar. Pomocnik może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie cztery trafienia, a także sześć asyst.