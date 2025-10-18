Lamine Yamal może pobić rekord Neymara? PSG szykuje coś gigantycznego

Lamine Yamal to bez wątpienia jedna z największych gwiazd piłki nożnej. Ostatnio nasilają się z spekulacje ws. transferu gracza. Wieści w sprawie przekazał serwis ElEspanol.com.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

PSG gotowe na podołanie wyzwaniu. Chce Lamine Yamala

Lamine Yamal to zawodnik, który dziś cieszy swoją grą kibiców FC Barcelony. Reprezentant Hiszpanii w teorii jest nie do wyciągnięcia z katalońskiego klubu, ponieważ w kontrakcie ma zapisaną kosmiczną klauzulę odstępnego. Paris Saint-Germain nie zamierza jednak rezygnować z prób pozyskania piłkarza. Konkretne informacje na temat zawodnika przekazał portal ElEspanol.

Klub z Ligue 1, wspierany przez państwowy fundusz inwestycyjny Qatar Investment Authority, ma już być w trakcie przygotowywania ofensywy transferowej związanej z pozyskaniem gwiazdy Barcy. Już wcześniej dziennikarz Romain Molina sugerował, że PSG może wyłożyć rekordowe pieniądze na transakcję z udziałem młodego Hiszpana.

Ekipa z Paryża co prawda dominuje w lidze francuskiej i ma już za sobą triumf w Lidze Mistrzów. PSG nie chce się jednak na tym zatrzymywać. Władze klubu mają plan, aby pozyskać zawodnika, który mógłby wypełnić lukę po Kylianie Mbappé, decydującym się na transfer do Realu Madryt.

Gigant szuka następcy Kyliana Mbappe

W związku z tym celem numer jeden dla giganta Ligue 1 miał stać się Lamine Yamal. PSG uważa, że to brakujący element do zbudowania długoterminowej dominacji we Francji. Determinacja paryżan do sfinalizowania transferu jest podobno tak duża, że sam prezydent klubu Nasser Al-Khelaifi ma uczestniczyć w rozmowach, w których Katar ma zapewnić odpowiednie środki na zamknięcie transakcji.

PSG już w zeszłym roku próbowało pozyskać zawodnika, jednak oferta w wysokości 200 milionów euro została odrzucona. Nowe propozycje mogą sięgać nawet 300-400 milionów euro.

Mistrz Francji nie zna granic

Ciekawe jest jednak to, że oprócz samej kwoty transferu trzeba również liczyć się z kosztami związanymi z oczekiwaniami piłkarza. Przy okazji ostatniego kontraktu pomiędzy Barceloną a Lamine Yamalem uwzględniono między innymi takie przywileje, jak korzystanie z prywatnych odrzutowców, ekskluzywne sesje zdjęciowe oraz pewne ustępstwa osobiste, na które klub rzekomo przystał, aby utrzymać spokojne relacje z zawodnikiem.

Jeśli transfer za 400 milionów euro doszedłby do skutku, pobiłby wszelkie rekordy rynkowe, przekraczając nawet 222 miliony euro, które PSG zapłaciło za Neymara w 2017 roku. To kolosalna kwota, która pokazuje, jak bardzo paryski klub jest gotów posunąć się do wszystkiego, aby pozyskać najbardziej obiecujące talenty w europejskiej piłce nożnej.

