Vinicius Junior pozostanie w Realu? Agent zdradził plany Brazylijczyka

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to temat, który elektryzuje kibiców nie tylko Królewskich. Ciekawej wypowiedzi na temat Brazylijczyka udzielił jego agent.

Menedżer Viniciusa Juniora o przyszłości Brazylijczyka

Vinicius Junior to 25-latek, który trafił do Realu Madryt latem 2018 roku. Aktualny kontrakt reprezentanta Brazylii ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Ostatnio na temat piłkarza i jego przyszłości głos zabrał jego agent.

– Vinicius Junior to kompletny przykład sukcesu: osobistego, technicznego i komercyjnego. Jest tym, co świat filmu i muzyki nazywa „kompletnym pakietem”, odnosząc się do kogoś, kto ma wszystko, czego oczekuje publiczność. Zdobył już ważne tytuły klubowe i został okrzyknięty jednym z najlepszych na świecie. Jest przykładem odporności, zaangażowania i prestiżu społecznego. Będziemy go oglądać na wysokim poziomie na boisku przez co najmniej kolejną dekadę i możemy oczekiwać od niego jeszcze więcej – powiedział Federico Pena w rozmowie z „Marką”.

– Skoro możemy oczekiwać od niego więcej, bo był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, to logiczne, że będzie kontynuował rywalizację na najwyższym poziomie. A do tego nie ma lepszego miejsca niż Real Madryt, gdzie już zapisał się w historii klubu. Teraz jednak obie strony muszą dojść do porozumienia i osiągnąć optymalne warunki współpracy. W tym może kryć się trudność, ale są stworzeni do wzajemnego zrozumienia – podkreślił agent zawodnika.

– Niektórzy skreślili karierę Viniciusa Juniora, ale popełniają błąd. Ma zaledwie 25 lat i jeszcze nie osiągnął szczytu piłkarskiej formy. Jeśli skupi się wyłącznie na aspekcie sportowym, może stać się jedną z najważniejszych legend w historii Realu Madryt, ponieważ dołączył do klubu mając zaledwie 18 lat i przez ten czas bardzo się rozwinął. Stał się tu mężczyzną – przekonywał Pena.

43-krotny reprezentant Brazylii w tym sezonie wystąpił w 10 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył cztery asysty.

