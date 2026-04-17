„To nie jest odpowiedni trener dla Realu Madryt”

Rafa Alkorta ostro ocenił sytuację na ławce Realu Madryt. W programie El Larguero były piłkarz stwierdził, że obecny szkoleniowiec nie jest właściwym wyborem dla Królewskich na kolejny sezon.

Na zdjęciu: Mendy, Bellingham, Mbappe, Vinicius, Rodrygo

Po kolejnym rozczarowaniu w Lidze Mistrzów i widmie sezonu bez ważnego trofeum w Madrycie znów ruszyła dyskusja o przyszłości trenera. Głos w tej sprawie zabrał Rafa Alkorta, który jednoznacznie ocenił obecną sytuację.

– To nie jest trener, który powinien dalej prowadzić ten Real Madryt, bo moim zdaniem nie poprawił niczego względem tego, co robił Xabi Alonso, a jego przecież zwolniono – powiedział Alkorta.

To najmocniejszy fragment całej wypowiedzi i jednocześnie jasny sygnał, że w opinii byłego piłkarza Królewscy nie wykonali kroku do przodu po zmianie szkoleniowca. Według niego poprawa, jeśli w ogóle była widoczna, wynikała bardziej z nastawienia samych zawodników niż z pracy Alvaro Arbeloi.

– Próbował, tak jak Xabi, ale po prostu mu nie wyszło. Nie widziałem, żeby taktycznie zmienił zbyt wiele – ocenił.

Rafa Alkorta wskazał dwa problemy Realu Madryt

Alkorta zwrócił uwagę nie tylko na brak wyraźnego postępu w grze zespołu, ale też na profil samego szkoleniowca. Jego zdaniem trener bardziej próbował oddziaływać na piłkarzy od strony mentalnej niż boiskowej, a to również nie przyniosło oczekiwanego efektu.

– Bardziej próbował pracować nad mentalnością niż nad taktyką, ale to także nie dało efektu – stwierdził.

W tej samej wypowiedzi były reprezentant Hiszpanii podkreślił jeszcze jedną kwestię, która jego zdaniem ma w Realu ogromne znaczenie. Chodzi o doświadczenie, bez którego bardzo trudno poradzić sobie w tak wymagającym klubie.

– Bardzo trudno, żeby trener bez doświadczenia potrafił prowadzić taki transatlantyk jak Real Madryt – zaznaczył.