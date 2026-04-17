Mbappe złożył publiczną deklarację wobec kibiców Realu Madryt

Kylian Mbappe opublikował wpis po porażce Realu Madryt z Bayernem Monachium. Francuz odniósł się do kolejnego rozczarowania w Lidze Mistrzów i jasno zwrócił się do kibiców.

Mbappe reaguje po odpadnięciu Realu z Ligi Mistrzów

Real Madryt zakończył swoją przygodę z Ligą Mistrzów na etapie ćwierćfinału. Bayern Monachium okazał się lepszy, a dla zespołu z Madrytu był to ostatni realny cel na ten sezon. W lidze strata do Barcelony jest wyraźna, więc końcówka rozgrywek zapowiada się dla Królewskich bez gry o większą stawkę.

Mbappe, który od dwóch lat gra w Realu, wciąż czeka na pierwszy duży sukces w barwach klubu. Po kolejnym niepowodzeniu w Europie postanowił zabrać głos w mediach społecznościowych.

„Próbowaliśmy do końca, ale to nie wystarczyło. To rozczarowujące odpaść z tak ważnych rozgrywek, ale musimy patrzeć przed siebie” – napisał.

Francuz zwrócił też uwagę na konieczność rozliczenia się z własnymi błędami.

„Musimy spojrzeć na siebie i zrobić wszystko, by takie rozczarowanie się nie powtórzyło” – dodał.

Deklaracja Mbappe dla kibiców Realu Madryt

Najmocniejszy fragment wpisu to jasna deklaracja skierowana do kibiców. Mbappe spróbował podnieść nastroje wokół drużyny, która kończy sezon bez najważniejszych trofeów.

„Nigdy się nie poddamy. W Madrycie porażka nigdy nie była i nigdy nie będzie opcją. Obiecuję wam jedno – zaczniemy znów wygrywać i to bardzo szybko” – zapewnił.

Głos zabrał też Eduardo Camavinga, który był jednym z najbardziej krytykowanych po meczu w Monachium. Francuz wyleciał z boiska po drugiej żółtej kartce w kluczowym momencie spotkania.

„Biorę odpowiedzialność za swoją część. Chcę przeprosić drużynę i wszystkich kibiców. Dziękuję za wsparcie” – napisał.