Żużel – gdzie oglądać transmisję? Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (17.04.2026)

Już w piątek (17 kwietnia) odbędą się kolejne mecze żużlowe. Tego dnia będzie jeździła tylko PGE Ekstraliga. Będziemy mieli okazję zobaczyć spotkania na najwyższym poziomie. A początek żużlowego kina rozpocznie się o godzinie 18:00.

Mecze żużlowe dzisiaj na żywo (17.04.2026)

Piątek zapowiada się pasjonująco dla fanów speedawaya. Tego dnia zobaczymy dwa spotkanie w najlepszej żużlowej lidze świata, czyli PGE Ekstraklidze. Na początek zobaczymy w akcji wicemistrza Polski – Orlen Oil Motor Lublin pojedzie na wyjeździe z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Faworytem oczywiście są zawodnicy Macieja Kuciapy, którzy są kandydatem do mistrzostwa kraju. Gospodarze natomiast mają miano najgorszej drużyny ligi. Start zaplanowano na 18:00

Większych fajerwerek fani speedawaya mogą spodziewać się w drugim meczu. A w nim Gezet Stal Gorzów przed własną publicznością zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Na papierze faworytem są gości, ale to za gospodarzami będzie przemawiał atut własnego toru. Przed pierwszym biegiem, który zaplanowany jest na 20:30, ciężko przewidzieć, jakim wynikiem zakończy się mecz.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin, transmisja w TV i online

Spotkanie Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Orlen Oil Motor Lublin możesz obejrzeć zarówno w telewizji, jak i internecie. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5, a także w usłudze Canal+ Online.

Gezet Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław, transmisja w TV i online

Wieczorny mecz fani żużla będą mogli obejrzeć w tych samych miejsach. Spotkanie Gezet Stal Gorzów – Betard Sparta Wrocław będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Sport 5, a także za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ Online.

