Barcelona poznała cenę za następcę Szczęsnego. Promocja

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

FC Barcelona musi zapłacić 15 milionów euro za Alexa Remiro

Wojciech Szczęsny może zaliczyć kolejny spadek w hierarchii bramkarzy FC Barcelony. Przed startem sezonu 2025/2026 były reprezentant Polski stał się zmiennikiem Joana Garcii. Między słupki wchodzi, gdy jest taka potrzeba, a Hiszpan nie może grać. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 10 meczach. Ostatni raz zagrał kilka dni temu w Lidze Mistrzów przeciwko Newcastle.

Hiszpańskie media informowały, że Barcelona szuka nowego bramkarza, który zostanie numerem dwa. Co więcej, pojawiła się kandydatura konkretnego zawodnika, o którym była już mowa w przeszłości. Blaugrana jest zainteresowana Alexem Remiro.

Alex Remiro to golkiper Realu Sociedad, który latem wkroczy w ostatni rok obowiązywania kontraktu. Z tego powodu niewykluczone, że Baskowie zdecydują się go sprzedać. Szanse na podpisanie nowej umowy są niewielkie, więc głupotą byłoby tracić go za darmo. Mundo Deportivo informuje, że Barcelona poznała cenę za reprezentanta Hiszpanii. Bramkarz będzie do wzięcia za 15 milionów euro.

Co ciekawe, nawet jeśli Remiro trafi na Camp Nou, nie oznacza to, że Szczęsny pożegna się z klubem. Umowa 35-latka obowiązuje do czerwca 2027 roku. Źródła sugerują, że Polak może zostać i zaakceptować rolę trzeciego bramkarza.