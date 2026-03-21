Barcelona podjęła decyzję, która może oznaczać koniec Szczęsnego w klubie

16:51, 21. marca 2026
Źródło: Matteo Moretto

FC Barcelona rozgląda się za nowym bramkarzem, który będzie zmiennikiem Joana Garcii - poinformował Matteo Moretto. To może oznaczać, że Wojciech Szczęsny przygotowuje się do odejścia z klubu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny po Mistrzostwach Europy 2024 zakończył piłkarską karierę, ale nie na długo. Były reprezentant Polski szybko wrócił do piłki, podpisując w październiku kontrakt z FC Barceloną. Co więcej, wywalczył nawet miejsce w wyjściowym składzie, będąc przez pół roku niekwestionowanym numerem jeden między słupkami Katalończyków. Wszystko zmieniło się latem tamtego roku.

Blaugrana sprowadziła dużo młodszego golkipera – Joana Garcię. Hiszpan z miejsca stał się „jedynką”, a Szczęsny jego zmiennikiem i kimś w rodzaju mentora. 35-latek pogodził się ze swoją rolą, a nawet mimo bycia rezerwowym i tak zagrał w tym sezonie w 10 meczach.

Wygląda jednak na to, że w Barcelonie poważnie podchodzą do roli drugiego bramkarza. Z informacji Matteo Moretto wynika, że pion sportowy rozgląda się za nowym golkiperem, który w sezonie 2026/2027 będzie zmiennikiem Joana Garcii. Ma to związek z wiekiem Szczęsnego oraz spadkiem jego formy. W bieżących rozgrywkach ani razu nie zachował czystego konta w dziesięciu spotkaniach. Niewykluczone, że zbliża się moment rozstania Polaka z katalońskim klubem i ponownego przejścia na emeryturę.

W przeszłości w hiszpańskich mediach pojawiały się plotki, że Barcelona interesuje się Alexem Remiro. Dziennikarz nie podał jednak żadnego nazwiska. Na ten moment trwa przegląd rynku i dostępnych opcji. Warunek jest taki, że musi być to doświadczony bramkarz.

