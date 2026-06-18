Barcelona zagięła parol na pomocnika ligowego rywala. Poznała cenę

21:13, 18. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  COPE

FC Barcelona złożyła zapytanie do Valencii w sprawie transferu Javiego Guerry. Kataloński klub musiałby aktywować wynoszącą 40 milionów euro klauzulę odstępnego 23-letniego pomocnika - donosi stacja radiowa COPE.

Hansi Flick
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Javi Guerra przymierzany do Barcelony

FC Barcelona pozostaje aktywna na rynku transferowym. Ponad dwa tygodnie temu mistrzowie Hiszpanii ogłosili pozyskanie Anthony’ego Gordona z Newcastle United za około 80 milionów euro. Hansi Flick liczy jednak na kolejne wzmocnienia przed startem nowego sezonu. Niemiecki szkoleniowiec chce zwiększyć rywalizację w środku pola i zapewnić sobie większą liczbę jakościowych opcji w drugiej linii.

Włodarze katalońskiego klubu są otwarci na sugestie trenera i rozpoczęli już działania mające na celu sprowadzenie nowego pomocnika. Jak poinformowała stacja radiowa „COPE”, FC Barcelona złożyła zapytanie do Valencii w sprawie transferu Javiego Guerry. Działacze z Estadio Mestalla przekazali, że w lipcu klauzula odstępnego 23-letniego Hiszpana będzie wynosiła 40 milionów euro, a w następnych miesiącach wzrośnie do 60 milionów euro. Valencia nie zamierza negocjować obniżenia ceny ze sternikami z Camp Nou.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii znajduje się również na radarze Manchesteru United, SSC Napoli oraz Atletico Madryt, dlatego walka o jego podpis zapowiada się niezwykle interesująco. Javi Guerra występuje w barwach ekipy Nietoperzy od 2019 roku, kiedy przeniósł się tam z Villarrealu za około 800 tysięcy euro. Od awansu do pierwszej drużyny Valencii rozegrał 129 spotkań, zdobył 12 bramek i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa środkowego pomocnika wynosi 25 milionów euro.

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