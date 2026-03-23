Barcelona podjęła decyzję ws. transferu Bernardo Silvy! Guardiola już wie

Barcelona zmieniła plany transferowe i wycofała się z walki o Bernardo Silvę. O całej sytuacji poinformowany jest już Pep Guardiola - przekazał El Nacional.

Jeszcze niedawno temat transferu Bernardo Silvy do Barcelony wydawał się całkiem realny. Portugalczyk był postrzegany jako okazja rynkowa, bo mógłby odejść bez kwoty odstępnego. W klubie analizowano ten ruch od dłuższego czasu.

Ostatecznie zapadła jednak inna decyzja. Barcelona wycofała się z rozmów i nie zamierza dalej prowadzić negocjacji w sprawie tego transferu. Powodem mają być warunki całej operacji, które nie przekonały władz klubu.

Chodzi nie tylko o kwestie finansowe, ale też dopasowanie zawodnika do aktualnych planów sportowych. W Barcelonie uznano, że warto skupić się na innych opcjach.

O sytuacji został poinformowany Pep Guardiola, który od początku śledził rozwój wydarzeń wokół swojego zawodnika. Trener Manchesteru City zdaje sobie sprawę, że Silva może latem zmienić klub.

Portugalczyk od dłuższego czasu rozważa nowy etap w karierze i nie podjął decyzji o przedłużeniu kontraktu. To sprawia, że jego nazwisko nadal będzie pojawiało się na rynku transferowym. Barcelona wypisała się z tego wyścigu, ale to nie oznacza, że temat upadł. Silva pozostaje atrakcyjną opcją dla innych klubów, zwłaszcza że wciąż prezentuje wysoki poziom.