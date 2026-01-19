Barcelona zainteresowała się nowym bramkarzem. Złe wieści dla Szczęsnego

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Remiro rozpatrywany pod kątem transferu do FC Barcelony

FC Barcelona niespodziewanie przegrała z Realem Sociedad (1:2) w 20. kolejce La Liga. Fantastyczne spotkanie w drużynie gospodarzy rozegrał Alex Remiro. Bramkarz drużyny z Kraju Basków zaliczył aż osiem udanych interwencji, czym przyczynił się do zwycięstwa. Dzień po meczu hiszpańskie media poinformowały, że 30-latek po sezonie może trafić właśnie do zespołu Hansiego Flicka.

Mundo Deportivo informuje, że Remiro jest rozpatrywany przez Barcelonę pod kątem letniego transferu. Po zakończeniu sezonu ma być do wzięcia za kwotę mniejszą niż 10 milionów euro. Deco wraz z pionem sportowym doceniają jego umiejętności. Warto dodać, że w przeszłości również obserwowali bramkarza Realu Sociedad z myślą o transferze.

Remiro nie byłby oczywiście pierwszym bramkarzem. Swoim doświadczeniem mógłby uzupełnić zespół, pełniąc funkcję drugiego golkipera. Oznacza to, że w takim przypadku pod znakiem zapytania stanęłaby przyszłość Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski jest obecnie zmiennikiem Joana Garcii. Umowę z klubem ma ważną do czerwca 2027 roku. Na kontrakcie jest także Marc-Andre ter Stegen.

Sytuacja z zainteresowaniem Remiro to dopiero początkowa faza. O wszystkim zdecyduje to, jak będzie wyglądała przyszłość Szczęsnego oraz Ter Stegena. Przypomnijmy, że niemiecki bramkarz jest blisko wypożyczenia do Girony.