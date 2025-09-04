Barcelona zaplanowała hitowy transfer. To się musi wydarzyć

11:01, 4. września 2025
Wojciech Mazurek
Źródło:  Fichajes

FC Barcelona zaplanowała hit transferowy na lato przyszłego roku. Katalończycy chcą, aby do zespołu dołączył Julian Alvarez. Według portalu Fichajes transakcja będzie możliwa pod pewnym warunkiem.

Joan Laporta
Na zdjęciu: Joan Laporta

Julian Alvarez i FC Barcelona?! Transfer możliwy, ale są warunki

FC Barcelona zaplanowała hit transferowy na lato 2026. Nie jest tajemnicą, że w Katalonii trwają poszukiwania nowego napastnika, który w przyszłości zastąpi Roberta Lewandowskiego. W mediach pojawia się wiele kandydatur, ale jedna szczególnie przykuła uwagę władz klubu. Od dawna mówi się, że na Camp Nou mógłby trafić Julian Alvarez. O pozyskaniu Argentyńczyka myśli sam Joan Laporta.

Alvarez to bardzo dobrze znana postać w Barcelonie, ponieważ na co dzień gra w LaLiga. Latem ubiegłego roku trafił z Manchesteru City do Atletico Madryt. W związku z tym Blugrana na bieżąco może obserwować jego rozwój. Według najnowszych informacji portalu Fichajes transfer napastnika będzie możliwy, jeśli zaistnieją odpowiednie ku temu okoliczności.

Kluczowym czynnikiem ma być kwestia postawy Atletico Madryt w nadchodzącym sezonie. Jeśli po raz kolejny Los Rojiblancos nie zdobędą żadnego trofeum, Alvarez poważnie rozważy możliwość zmiany klubu. Otoczenie napastnika jest zdania, że piłkarz o takiej klasie nie może sobie pozwolić na bycie częścią projektu, który nie walczy o najwyższe cele. Zgadzając się na transfer do zespołu Diego Simeone, obiecano mu, że drużyna będzie liczyć się w walce o tytuł z Realem czy Barceloną, ale okazało się, że odstają znacząco poziomem od rywali.





Stagnacja Atletico może zmusić 25-latka do radykalnych kroków podczas następnego letniego okna transferowego. Tym bardziej że Alvarez jest postrzegany przez Barcelonę jako piłkarz, który potrafi przesądzić o losach meczu. Ten fakt oraz możliwość gry o triumf w Lidze Mistrzów, oraz LaLiga mogą sprawić, że Argentyńczyk będzie otwarty na transfer do Katalonii.





Alvarez jest dla Atletico kluczową postacią, o czym świadczy zdobycie 29 goli i 8 asyst w 57 meczach w poprzednim sezonie. Jeśli nie zaczną grać na miarę oczekiwań, niewykluczone, że czeka ich bolesne rozstanie latem przyszłego roku.






    
