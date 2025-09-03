Fermin opowiedział o ofercie z Chelsea. „Ten klub to moje marzenie”

Fermin Lopez latem mógł dołączyć do Chelsea. The Blues złożyli za niego ofertę pod koniec okna transferowego. Jak sam mówi jego priorytetem od zawsze była FC Barcelona.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Barcelona to moje marzenie od dziecka – mówi Fermin Lopez

FC Barcelona do ostatnich godzin letniego okna transferowego nie była pewna, czy wychowanek klubu zostanie na Camp Nou. Przez ostatnie dni tematem numer jeden w hiszpańskich mediach był Fermin Lopez i ewentualny transfer do Chelsea.

The Blues naciskali na piłkarza, chcąc przekonać go do dołączenia do Premier League. Choć przeprowadzka do Anglii była kusząca, to ostatecznie pomocnik zdecydował się zostać w klubie. Ponadto obie strony były dalekie od porozumienia, ponieważ Chelsea oferowała jedynie 50 milionów euro, a Barcelona ustaliła cenę minimalną na poziomie 90 milionów euro.

Trwający sezon Fermin Lopez spędzi więc w Barcelonie. O pozostaniu w Katalonii oraz ofercie z Chelsea opowiedział w rozmowie z Mundo Deportivo. 22-latek zdradził, że zainteresowanie londyńczyków to dla niego komplement, ale Barcelona była jego priorytetem.

– Moim priorytetem zawsze była Barcelona. Ten klub to moje marzenie od dziecka. To dla mnie komplement, gdy widzę zainteresowanie innych klubów, ale prawda jest taka, że ​​zawsze chciałem zostać i odnieść sukces w Barcelonie – powiedział Fermin Lopez, cytowany przez Fabrizio Romano.

Fermin Lopez zadebiutował w Barcelonie w sezonie 2023/2024. Od tego czasu rozegrał łącznie 90 spotkań, w których zdobył 19 goli i zaliczył 11 asyst. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2029 roku.