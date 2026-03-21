Pau Cubarsi latem może być bohaterem wielkiego transferu. Obrońca FC Barcelony jest łączony z gigantami Premier League. Hiszpan znalazł się na celowniku Arsenalu oraz Manchesteru City - donosi "CaughtOffside".

Manchester City i Arsenal chcą Pau Cubarsiego

Pau Cubarsi bez wątpienia jest jednym z największych talentów FC Barcelony. Utalentowany defensor przebojem wdarł się do seniorskiego składu Dumy Katalonii, stając się bardzo szybko kluczowym zawodnikiem. Hansi Flick nie bał się postawić na Hiszpana i dziś ma z tego odpowiednie korzyści. Problemy finansowe Blaugrany sprawiają, że mogą rozstać się ze swoim wychowankiem.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Pau Cubarsiego przekazuje „CaughtOffside”. Otóż rzeczywiście młody Hiszpan może opuścić szeregi FC Barcelony. Wychowanek Dumy Katalonii jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Defensor znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru City oraz Arsenalu.

Zarówno The Citizens jak i Kanonierzy będą czekali na decyzję FC Barcelony. Jeśli Duma Katalonii zdecyduje się na sprzedaż swojej gwiazdy za niewygórowaną cenę, to z pewnością Anglicy ruszą po tego zawodnika. Na ten moment jednak wiele nie wskazuje, że utalentowany Hiszpan zostanie oddany do innego klubu przez Blaugranę.

Pau Cubarsi w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce FC Barcelony. Defensor zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się dokonać tego w rywalizacji ligowej przeciwko Gironie.