Cubarsi może opuścić Barcelonę! Dwa wielkie kluby już działają

13:48, 21. marca 2026 14:39, 21. marca 2026
Kacper Karpowicz

Pau Cubarsi latem może być bohaterem wielkiego transferu. Obrońca FC Barcelony jest łączony z gigantami Premier League. Hiszpan znalazł się na celowniku Arsenalu oraz Manchesteru City - donosi "CaughtOffside".

Pau Cubarsi
PressFocus Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Manchester City i Arsenal chcą Pau Cubarsiego

Pau Cubarsi bez wątpienia jest jednym z największych talentów FC Barcelony. Utalentowany defensor przebojem wdarł się do seniorskiego składu Dumy Katalonii, stając się bardzo szybko kluczowym zawodnikiem. Hansi Flick nie bał się postawić na Hiszpana i dziś ma z tego odpowiednie korzyści. Problemy finansowe Blaugrany sprawiają, że mogą rozstać się ze swoim wychowankiem.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Pau Cubarsiego przekazuje „CaughtOffside”. Otóż rzeczywiście młody Hiszpan może opuścić szeregi FC Barcelony. Wychowanek Dumy Katalonii jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Defensor znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Manchesteru City oraz Arsenalu.

Zarówno The Citizens jak i Kanonierzy będą czekali na decyzję FC Barcelony. Jeśli Duma Katalonii zdecyduje się na sprzedaż swojej gwiazdy za niewygórowaną cenę, to z pewnością Anglicy ruszą po tego zawodnika. Na ten moment jednak wiele nie wskazuje, że utalentowany Hiszpan zostanie oddany do innego klubu przez Blaugranę.

Pau Cubarsi w obecnym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce FC Barcelony. Defensor zdołał nawet raz wpisać się na listę strzelców. A udało mu się dokonać tego w rywalizacji ligowej przeciwko Gironie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości