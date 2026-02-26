Barcelona odzyska wielkie nazwisko? Ta obietnica może zmienić wynik wyborów

Barcelona czeka na wybory nowego prezydenta. Jak donosi SPORT, jeden z kandydatów planuje wykorzystać głośne nazwisko jako główną obietnicę.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Luis Enrique wróci do Barcelony?

Wybory na nowego prezydenta Barcelony odbędą się już za nieco ponad dwa tygodnie, 15 marca. Joan Laporta stawia na stabilność i chce, żeby Hansi Flick kontynuował swoją udaną pracę z zespołem. Tak też uważają inni kandydaci. Victor Font oraz Marc Ciria także publicznie wspierają obecnego szkoleniowca. Mimo to w kampanii wyborczej niespodziewanie może pojawić się nazwisko innego trenera.

Jak podaje „SPORT” chodzi o Luisa Enrique i zyskanie poparcie członków klubu, przypominając im jego sukcesy z drużyną. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt z Paris Saint-Germain do 2027 roku. Co więcej, w mediach pojawiają się doniesienia, że Hiszpan marzy o powrocie na Camp Nou w przyszłości. Niewątpliwie kojarzy się on kibicom z ofensywnym stylem gry oraz triumfami w Europie.

Według źródła przynajmniej jeden kandydat zamierza wykorzystać nazwiska 55-latka, obiecując jego powrót. Taki mocny ruch może pomóc przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców i z pewnością miałby wpływ na wynik wyborów.

Luis Enrique wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku katalońskiego giganta. Jako szkoleniowiec Blaugrany pracował w latach 2014-2017 i zdołał poprowadzić zespół do triumfu w Lidze Mistrzów, dwa razy do Mistrzostwa Hiszpanii, trzykrotnie sięgnął także po krajowy puchar i raz po superpuchar oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.

Zobacz także: Barcelona może sprowadzić gwiazdę Premier League. Flick poparł transfer