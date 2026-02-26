Barcelona odzyska wielkie nazwisko? Ta obietnica może zmienić wynik wyborów

19:39, 26. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT

Barcelona czeka na wybory nowego prezydenta. Jak donosi SPORT, jeden z kandydatów planuje wykorzystać głośne nazwisko jako główną obietnicę.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Luis Enrique wróci do Barcelony?

Wybory na nowego prezydenta Barcelony odbędą się już za nieco ponad dwa tygodnie, 15 marca. Joan Laporta stawia na stabilność i chce, żeby Hansi Flick kontynuował swoją udaną pracę z zespołem. Tak też uważają inni kandydaci. Victor Font oraz Marc Ciria także publicznie wspierają obecnego szkoleniowca. Mimo to w kampanii wyborczej niespodziewanie może pojawić się nazwisko innego trenera.

Jak podaje „SPORT” chodzi o Luisa Enrique i zyskanie poparcie członków klubu, przypominając im jego sukcesy z drużyną. Szkoleniowiec ma ważny kontrakt z Paris Saint-Germain do 2027 roku. Co więcej, w mediach pojawiają się doniesienia, że Hiszpan marzy o powrocie na Camp Nou w przyszłości. Niewątpliwie kojarzy się on kibicom z ofensywnym stylem gry oraz triumfami w Europie.

Według źródła przynajmniej jeden kandydat zamierza wykorzystać nazwiska 55-latka, obiecując jego powrót. Taki mocny ruch może pomóc przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców i z pewnością miałby wpływ na wynik wyborów.

Luis Enrique wciąż cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku katalońskiego giganta. Jako szkoleniowiec Blaugrany pracował w latach 2014-2017 i zdołał poprowadzić zespół do triumfu w Lidze Mistrzów, dwa razy do Mistrzostwa Hiszpanii, trzykrotnie sięgnął także po krajowy puchar i raz po superpuchar oraz Klubowe Mistrzostwa Świata.

Zobacz także: Barcelona może sprowadzić gwiazdę Premier League. Flick poparł transfer

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź