Barcelona może wzmocnić obronę w najbliższym okienku. Jak donosi SPORT, Hansi Flick uważa, że defensor będzie pasował do stylu gry jego zespołu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcos Senesi bliski dołączenia do Barcelony. Chce go Flick

Marcos Senesi znalazł się na szczycie listy życzeń Barcelony przed letnim okienkiem. Jak się okazuje, Hansi Flick uważa, że Argentyńczyk wykazuje podobne cechy do Inigo Martineza i pasuje do jego założeń taktycznych. Warto przypomnieć, że stoper Al-Nassr w zeszłym sezonie był kluczowym zawodnikiem w zespole niemieckiego szkoleniowca.

W przeciwieństwie do bardzo drogiego Alessandro Bastoniego, zawodnik Bournemouth wydaje się dużo bardziej realną opcją. 28-latek nie zamierza przedłużać kontraktu z angielskim zespołem, dlatego będzie można pozyskać go za darmo.

Sytuację defensora monitorują też Tottenham, Chelsea, Everton, Aston Villa oraz Newcastle. Jednak to Katalończycy wydają się faworytem do pozyskania rozchwytywanego piłkarza. Otoczenie zawodnika przyznaje, że propozycja od hiszpańskiego giganta byłaby dla niego niezwykle atrakcyjna.

Senesi w bieżącym sezonie rozegrał 28 spotkań, w których zanotował cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia obrońcę na 22 miliony euro.

Zobacz także: Barcelona osłabiona! Ważny zawodnik doznał kontuzji