Barcelona może sprowadzić gwiazdę Premier League. Flick poparł transfer

16:59, 26. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  SPORT

Barcelona może wzmocnić obronę w najbliższym okienku. Jak donosi SPORT, Hansi Flick uważa, że defensor będzie pasował do stylu gry jego zespołu.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcos Senesi bliski dołączenia do Barcelony. Chce go Flick

Marcos Senesi znalazł się na szczycie listy życzeń Barcelony przed letnim okienkiem. Jak się okazuje, Hansi Flick uważa, że Argentyńczyk wykazuje podobne cechy do Inigo Martineza i pasuje do jego założeń taktycznych. Warto przypomnieć, że stoper Al-Nassr w zeszłym sezonie był kluczowym zawodnikiem w zespole niemieckiego szkoleniowca.

W przeciwieństwie do bardzo drogiego Alessandro Bastoniego, zawodnik Bournemouth wydaje się dużo bardziej realną opcją. 28-latek nie zamierza przedłużać kontraktu z angielskim zespołem, dlatego będzie można pozyskać go za darmo.

Sytuację defensora monitorują też Tottenham, Chelsea, Everton, Aston Villa oraz Newcastle. Jednak to Katalończycy wydają się faworytem do pozyskania rozchwytywanego piłkarza. Otoczenie zawodnika przyznaje, że propozycja od hiszpańskiego giganta byłaby dla niego niezwykle atrakcyjna.

Senesi w bieżącym sezonie rozegrał 28 spotkań, w których zanotował cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia obrońcę na 22 miliony euro.

Zobacz także: Barcelona osłabiona! Ważny zawodnik doznał kontuzji

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź