Barcelona negocjuje z Manchesterem City. Tyle chce zapłacić

Barcelona przystąpiła do negocjacji z Manchesterem City. Walczy o transfer Rodriego. Fabrizio Romano ujawnia, ile Blaugrana chciałaby przeznaczyć na ten ruch.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Rodri coraz bliżej Barcelony. Kluby już rozmawiają

Rodri odrzucił możliwość przenosin do Realu Madryt i chce występować na Camp Nou. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni media intensywnie przymierzały go właśnie do Królewskich. Na finiszu do walki włączyła się Barcelona, która jest dla niego preferowanym kierunkiem. Agent piłkarza potwierdził już, że ten poinformował Real o swojej decyzji. Jest także dogadany z Blaugraną w kwestii warunków współpracy.

Barcelona chce dopiąć ten transfer jak najszybciej. Fabrizio Romano ujawnia, że ruszyły już rozmowy między klubami. Na ten moment porozumienia nie ma, natomiast Manchester City jest świadomy, że gwiazdor chce odejść, więc nie będzie stawał mu na drodze. Pozostaje jedynie dogadać się w sprawie kwoty całej operacji.

Władze giganta z Katalonii chcą przeznaczyć na ten transfer nieco ponad 45 milionów euro, zaś Manchester City wycenia Rodriego wyżej, nawet na 60 milionów euro. Zapewne kluby spotkają się gdzieś pomiędzy tymi kwotami.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona now in official club to club talks with Man City and very confident to get Rodri deal done.



Initial indications from Barça open to pay fee slightly over €45m, Man City in direct talks indicating higher price.



Rodri wants Barça. 🔜 pic.twitter.com/Ttrs8KbVZJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

Rodri ma za sobą fantastyczny mundial, po którym wrócił temat jego transferu. On sam naciska na przenosiny do Hiszpanii. Barcelona pierwotnie nie planowała tego ruchu, ale ruszyła po niego po tym, jak poważnej kontuzji nabawił się Frenkie de Jong. Holender może pauzować nawet 4-5 miesięcy.