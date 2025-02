Barcelona wznowiła zainteresowanie głośnym transferem. W grze również Bayern

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Vincent Kompany

Barcelona i Bayern nadal w grze o Rashforda

FC Barcelona jest w trakcie poszukiwań odpowiedniego kandydata do wzmocnienia linii ataku. Hansi Flick uznał, że klub potrzebuje dodatkowej opcji na skrzydłach, aby zwiększyć konkurencję między zawodnikami. Obecnie Niemiec nie ma zbyt dużego pola manewru, bo odpowiednią jakość gwarantują jedynie Raphinha oraz Lamine Yamal.

Jak się okazuje, na celowniku Dumy Katalonii nadal znajduje się Marcus Rashford. Z wielu powodów byłby to naprawdę ciekawy nabytek dla Barcy. Mimo 27 lat jest to piłkarz wciąż perspektywiczny, który może zapewnić klubowi spokój na kilka kolejnych sezonów. Na dodatek Anglik imponuje wszechstronnością, bo może grać właściwie na każdej pozycji w ataku, co rozwiązałoby problemy Flicka.

Jednak Barcelona nie jest jedynym klubem, który chce Rashforda. Zainteresowanie transferem angielskiego napastnika wykazał także Bayern Monachium. Niemiecki gigant jest o wiele stabilniejszy finansowo i pod tym względem na pewno ma istotną przewagę.

Głównym warunkiem, który ma zdecydować o transferze Rashforda, będzie jego forma. Piłkarz musi udowodnić w barwach Aston Villi, że zasługuje na przenosiny do jednej z czołowych drużyn Europy.