Barcelona sprzeda gwiazdora za 80 mln euro. Stracił zaufanie Flicka

FC Barcelona sprzeda Ronalda Araujo za 80 mln euro

FC Barcelona nadal zmaga się z problemami finansowymi, dlatego każda okazja do pokaźnego zarobku jest poważnie rozważana przez władze klubu. W tej sytuacji niewykluczone, że w najbliższych miesiącach Duma Katalonii zdecyduje się na sprzedaż rozchwytywanego Ronalda Araujo.

Urugwajczyk stracił status nietykalnego w drużynie Barcelony, a główny wpływ miały na to kontuzje obrońcy. Obawy o kruchy zdrowie Ronalda Araujo skłaniają kierownictwo Dumy Katalonii do wysłuchania ofert nawet pomimo niedawnego przedłużenia kontraktu z piłkarzem.

Defensor stracił zaufanie Flicka i wypadł z pierwszego składu, a Barcelona nie chciałaby dopuścić do spadku jego wartości. Według doniesień klub jest gotowy na sprzedaż zawodnika za 80 milionów euro. Może się wydawać, że to zbyt wygórowana kwota, ale przypomnijmy, że zimą Juventus chciał ściągnąć Araujo za 60 milionów, a teraz piłkarz posiada nowy kontrakt do 2031 roku, co naturalnie wpływa na wycenę.

Okazuje się, że w grze o zakontraktowanie Ronalda Araujo są aż trzy kluby. Mianowicie mowa o Chelsea, Bayernie Monachium oraz Manchesterze United. Ponoć z tej trójki największe szanse posiada niemiecki gigant.