Barcelona może go sprzedać wbrew woli Flicka! 80 milionów na stole

11:21, 23. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  El Nacional

Barcelona być może będzie zmuszona sprzedać Fermina Lopeza. Niemożliwe będzie odrzucenie oferty w wysokości 80 milionów euro, mimo tego, że Flick uważa piłkarza za nietykalnego. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

Hansi Flick
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fermin Lopez może zostać sprzedany, choć dla Flicka jest nietykalny

Barcelona w tym sezonie jest w dobrej formie. Z całą pewnością do ideału brakuje jeszcze sporo, szczególnie w grze defensywnej, ale patrząc chociażby na kłopoty Realu Madryt, fani Dumy Katalonii mogą być zadowoleni. Wiadomo jednak, że decydująca część sezonu dopiero przed zespołem Hanisego Flicka. Mimo tego w zimowym okienku transferowym trudno spodziewać się wielkich wzmocnień drużyny.

Wszystko bowiem przez wciąż obecne problemy finansowe klubu. Okazać się może jednak, że pojawią się bardzo konkretne oferty za piłkarzy Blaugrany. W ostatnim czasie szczególnie Fermin Lopez przykuwa uwagę klubów z Premier League. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona będzie zmuszona sprzedać Fermina jeśli pojawi się oferta w wysokości około 80 milionów euro i to nawet pomimo faktu, że Flick uważa gracza za jednego z nietykalnych. Wszyscy w klubie jednak rozumieją, że taka może być konieczność finansowa. M.in. Sunderland miał zaoferować jakiś czas temu taką kwotę.

Fermin Lopez w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 24 mecze i zdobył w nich 10 goli oraz zanotował 10 asyst. Łącznie dla drużyny ze stolicy Katalonii na koncie ma 112 występów i blisko 30 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodego Hiszpana na 70 milionów euro. Jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

