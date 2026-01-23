Barcelona powalczy z Realem Madryt o defensora z drugiej ligi

FC Barcelona uważnie monitoruje sytuację młodego defensora z zaplecza LaLiga. Według Mundo Deportivo klub interesuje się Danim Bernabeu z Albacete, którego rozwój przyciągnął również uwagę Realu Madryt

Barcelona obserwuje Bernabeu, Real Madryt także w grze

FC Barcelona od dłuższego czasu przeczesuje rynek w poszukiwaniu młodych i perspektywicznych zawodników. Tym razem uwagę skautów przyciągnął gracz z Hiszpanii. Chodzi o 19-letniego lewego obrońcę Daniego Bernabeu, który występuje w drugoligowym Albacete i stopniowo buduje swoją pozycję w pierwszym zespole.

Według Mundo Deportivo Barcelona nawiązała już pierwszy kontakt z klubem zawodnika, sygnalizując zainteresowanie. Katalończycy nie są jednak jedyni. Sytuację piłkarza monitoruje również Real Madryt, co znacząco podnosi temperaturę wokół możliwego transferu i zapowiada rywalizację o podpis młodego obrońcy.

Albacete jasno określiło swoje stanowisko. Klub nie zamierza negocjować ceny i oczekuje wpłacenia klauzuli odstępnego. Wynosi ona sześć milionów euro i dotyczy każdego zespołu zainteresowanego pozyskaniem Bernabeu. To kwota, która dla największych klubów w Hiszpanii pozostaje osiągalna.

Sam zawodnik coraz śmielej zaznacza swoją obecność w seniorskim futbolu. Choć nie jest jeszcze podstawowym graczem, jego występy cechują się dojrzałością, dynamiką i dobrą dyscypliną taktyczną. Ważnym momentem był mecz Pucharu Krola, w którym Albacete wyeliminowało Real Madryt. Postawa Bernabeu w tamtym spotkaniu znacząco podniosła jego notowania.

