Fermin Lopez i FC Barcelona wkrótce mogą zakończyć współpracę. Jak się okazuje, przyszłość Hiszpana może być pisana w Premier League. Sunderland zamierza bowiem wyłożyć na stół aż 80 milionów euro - informuje "Mundo Deportivo".

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Sunderland chce Fermina Lopeza

Fermin Lopez w wieku 13 lat trafił do akademii FC Barcelony z Realu Betis. Hiszpan przeszedł przez wszystkie szczeble wiekowe, aż zawitał do seniorskiej drużyny Dumy Katalonii. Dziś 22-latek odgrywa kluczową rolę u Hansiego Flicka, ale od wielu miesięcy pojawiają się głosy, że zawodnik może opuścić Blaugranę. W szczególności, że mistrzowie La Ligi potrzebują funduszy z transferów wychodzących.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe związane z Ferminem Lopezem przekazuje serwis „Mundo Deportivo”. Otóż reprezentant Hiszpanii rzeczywiście wkrótce może opuścić szeregi FC Barcelony. Jak się okazuje, pomocnik może zawitać na boiska Premier League. 22-latek znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Sunderlandu.

Angielski klub ma ogromne ambicje. W obecnej kampanii spisuje się znakomicie i już myśli o przyszłorocznych europejskich pucharach. Fermin Lopez ma być zawodnikiem, który może pomóc drużynie zaistnieć w Europie. Władze popularnych Czarnych Kotów zamierzają sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Hiszpana. Ich oferta transferowa ma sięgać aż 80 milionów euro.

Fermin Lopez w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań. Hiszpański pomocnik może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż sześć trafień, a także cztery asysty.