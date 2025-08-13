Barcelona myśli o wzmocnieniach. Flick spotka się z Deco

16:42, 13. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona zastanawia się nad transferem środkowego obrońcy. Jak donosi dziennik Sport w tym celu dojdzie do spotkania na linii Hansi Flick - Deco. Niedawno z klubem pożegnał się Inigo Martinez.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick i Deco omówią potencjalny transfer nowego obrońcy

FC Barcelona dość niespodziewanie postanowiła sprzedać Inigo Martineza. Reprezentant Hiszpanii miał w umowie klauzulę, która umożliwiała mu odejście za darmo, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta. Taką złożyło Al-Nassr, które podpisało z nim roczny kontrakt. Należy pamiętać, że 34-latek w poprzednim sezonie był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, występując łącznie w 46 meczach.

Niewykluczone, że jeśli pojawi się szansa, a warunki będą sprzyjające, to Barcelona jeszcze w trwającym oknie transferowym zdecyduje się sprowadzić nowego stopera. Hansi Flick pozostaje jednak sceptyczny w kwestii potencjalnego transferu, lecz niczego nie wyklucza.

Czy Barcelona potrzebuje nowego obrońcę w miejsce Martineza?

  • TAK
  • NIE
  • TAK
  • NIE

0 Votes

Nowe informacje ws. ewentualnego transferu przekazał Carlos Monfort z dziennika Sport. Zdaniem dziennikarza niebawem do Barcelony wróci Deco, który przebywa w Brazylii z powodów osobistych. gdy dyrektor sportowy pojawi się w klubie, dojdzie do spotkania z Hansim Flickiem. Wtedy też ma zostać omówiony temat potencjalnego sprowadzenia środkowego obrońcy.

Na ten moment Flick ma do dyspozycji czterech środkowych obrońców. Parę stoperów w wyjściowym składzie ma stworzyć duet Pau Cubarsi – Ronald Araujo. Z kolei na ławce jako zmiennicy usiądą Eric Garcia i Andreas Christensen.

POLECAMY TAKŻE

Herb FC Barcelony
Barcelona jest blisko sprowadzenia dwóch perełek. To przyszłe gwiazdy?
Hansi Flick
Barcelona zgodziła się na odejście obrońcy. Jest zainteresowanie
Hansi Flick
Barcelona mogła pozyskać wielką gwiazdę? Napastnik wybrał angielskiego giganta