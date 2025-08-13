Barcelona myśli o wzmocnieniach. Flick spotka się z Deco

FC Barcelona zastanawia się nad transferem środkowego obrońcy. Jak donosi dziennik Sport w tym celu dojdzie do spotkania na linii Hansi Flick - Deco. Niedawno z klubem pożegnał się Inigo Martinez.

Flick i Deco omówią potencjalny transfer nowego obrońcy

FC Barcelona dość niespodziewanie postanowiła sprzedać Inigo Martineza. Reprezentant Hiszpanii miał w umowie klauzulę, która umożliwiała mu odejście za darmo, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta. Taką złożyło Al-Nassr, które podpisało z nim roczny kontrakt. Należy pamiętać, że 34-latek w poprzednim sezonie był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, występując łącznie w 46 meczach.

Niewykluczone, że jeśli pojawi się szansa, a warunki będą sprzyjające, to Barcelona jeszcze w trwającym oknie transferowym zdecyduje się sprowadzić nowego stopera. Hansi Flick pozostaje jednak sceptyczny w kwestii potencjalnego transferu, lecz niczego nie wyklucza.

Nowe informacje ws. ewentualnego transferu przekazał Carlos Monfort z dziennika Sport. Zdaniem dziennikarza niebawem do Barcelony wróci Deco, który przebywa w Brazylii z powodów osobistych. gdy dyrektor sportowy pojawi się w klubie, dojdzie do spotkania z Hansim Flickiem. Wtedy też ma zostać omówiony temat potencjalnego sprowadzenia środkowego obrońcy.

Na ten moment Flick ma do dyspozycji czterech środkowych obrońców. Parę stoperów w wyjściowym składzie ma stworzyć duet Pau Cubarsi – Ronald Araujo. Z kolei na ławce jako zmiennicy usiądą Eric Garcia i Andreas Christensen.