Barcelona ma pierwszeństwo. Gwiazdor czeka na sygnał

Barcelona wciąż może pokusić się o pozyskanie Joao Cancelo. Portugalczyk marzy o powrocie do Katalonii, dlatego zwleka z decyzją w sprawie transferu do Interu Mediolan - informuje "Sport".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Cancelo chce wrócić do Barcelony. Czeka na jej decyzję

Joao Cancelo nie jest zadowolony z przygody w Arabii Saudyjskiej i pragnie wrócić do Europy. Na pierwszym miejscu stawia Barcelonę, którą łączy się z jego transferem. Faktem jest, że Hansi Flick nie ma zbyt wielu opcji w defensywie i narzeka na brak jakościowych zmienników dla bocznych obrońców. Pozyskanie Portugalczyka dałoby dodatkowe możliwości na obu stronach boiska.

Decyzji w sprawie jego transferu wciąż jednak nie ma. Działa za to Inter Mediolan, który prowadzi rozmowy z otoczeniem doświadczonego piłkarza. Problem w tym, że on sam myśli jedynie o przenosinach do Katalonii, dlatego zwleka z zaakceptowaniem oferty włoskiego klubu.

Cancelo dał znać swoim najbliższym współpracownikom, aby wstrzymali się z dalszymi rozmowami i poczekali na ruch ze strony Barcelony. To nie podoba się władzom Interu, które pragną jak najszybciej dopiąć operację i poznać odpowiedź reprezentanta Portugalii.

Dla Barcelony taki transfer wiązałby się z dużym obciążeniem finansowym. Nie ma wątpliwości, że Cancelo ma wielkie umiejętności i na pewno przydałby się drużynie, ale problemem jest jego pensja. Al-Hilal może pokryć około połowę wynagrodzenia, które wynosi 15 milionów euro rocznie.

Cancelo ma już za sobą roczną przygodę w Barcelonie. Był do niej wypożyczony na sezon 2023/2024. Wówczas nie zdecydowano się na wykup, dlatego finalnie Manchester City sprzedał go do Arabii Saudyjskiej.