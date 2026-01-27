Lewandowski i co dalej? Barcelona intensyfikuje działania

FC Barcelona ma zamiar przygotować się do ery bez Roberta Lewandowskiego. Tymczasem konkretne informacje na temat celu Katalończyków w kontekście następcy Polaka przekazał ESPN.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona zintensyfikowała poszukiwania nowego napastnika

FC Barcelona na trwającą kampanię ma plan, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki niż w poprzednim sezonie. Na razie Katalończycy są na dobrej drodze, ponieważ Barcelona wygrała już turniej o Superpuchar Hiszpanii. Drużyna wciąż liczy się także w grze o mistrzostwo La Liga oraz Puchar Króla. Ponadto hiszpańska ekipa chce namieszać w europejskich pucharach. Tymczasem o planach transferowych klubu najnowsze wieści przekazał ESPN.

Źródło twierdzi, że Katalończycy zintensyfikowali swoje działania w sprawie znalezienia napastnika, który w przyszłości mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny z Barceloną do końca sezonu i na dziś nic nie wskazuje na to, aby piłkarz parafował nową umowę. Tymczasem sternicy giganta La Liga wśród opcji na nowego napastnika mają widzieć przede wszystkim Juliana Alvareza oraz Dusana Vlahovicia.

Reprezentant Argentyny aktualnie broni barw Atletico Madryt. Serb jest natomiast zawodnikiem Juventusu. Nie jest tajemnicą, że zwolennikiem pozyskania Juliana Álvareza jest prezydent Barcelony Joan Laporta, który uważa go za idealne rozwiązanie do wzmocnienia formacji ofensywnej. Dyrektor sportowy Deco skłania się natomiast ku wariantowi oszczędnościowemu, stąd pomysł pozyskania napastnika Starej Damy.

Julian Alvarez oraz Dusan Vlahović to zawodnicy mający po 25 lat. Pierwszy z nich jest wyceniany na około 100 milionów euro. Z kolei rynkowa wartość napastnika Juventusu jest szacowana na mniej więcej 35 milionów euro.