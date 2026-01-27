Liverpool na zakręcie. Xabi Alonso już dyktuje warunki

Xabi Alonso jest jednym z kandydatów do przejęcia Liverpoolu w miejsce Arne Slota. Hiszpan natomiast według Indykaila News ma konkretne żądania związane z czterema transferami.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso oczekuje czterech wzmocnień w Liverpoolu

Xabi Alonso niewykluczone, że wkrótce zostanie nowym menedżerem Liverpoolu. W związku z tym, że The Reds ostatnio zawodzą swoją postawą, posada Arne Slota wisi na włosku. Tymczasem konkretne wieści na temat żądań Hiszpana przekazała Indykaila News.

Źródło wskazuje, że były trener Realu Madryt jasno dał do zrozumienia działaczom Liverpoolu, iż jeśli ma przejąć stery nad zespołem, spodziewa się konkretnych wzmocnień jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z klubem z Anfield Road.

Na liście życzeń Xabiego Alonso mają znajdować się między innymi tacy gracze jak: Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur, Adam Wharton z Crystal Palace oraz Bradley Barcola i Michael Olise z Bayernu Monachium.

Wcześniej pojawiły się informacje, że działacze The Reds nawiązali wstępne, pozytywne kontakty z młodym szkoleniowcem. Xabi Alonso jednocześnie nie jest zamknięty na temat przejęcia sterów nad Liverpoolem.

Ekipa z Anfield Road na ten moment plasuje się na szóstej pozycji w tabeli ligi angielskiej, mając 36 punktów na koncie. Liverpool przede wszystkim rywalizuje w tej kampanii o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Do czwartego obecnie Manchesteru United traci dwa oczka.

W najbliższym czasie The Reds czekają ciekawe starcia. Najpierw w środę wieczorem Liverpool zmierzy się z Karabachem Agdam. Z kolei w sobotę na drodze Liverpoolu stanie Newcastle United.