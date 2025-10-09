Lewandowski na rozstaju dróg? Szczęsny ujawnił, co naprawdę o tym sądzi

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Wojciech Szczęsny z opinią na temat Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma kontrakt z FC Barceloną ważny do końca czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jednocześnie nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości reprezentanta Polski. Ostatnio ciekawą opinią na temat byłego gracza Bayernu Monachium wyróżnił się były reprezentant Polski.

– Myślę, że mówiąc o zawodnikach powyżej 35. roku życia, trzeba patrzeć na to rok po roku. Nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie moment, w którym nie będzie się już w najlepszej formie, by grać na najwyższym poziomie. Robert pokazał w ostatnich latach, że wciąż oferuje mnóstwo bramek i może być bardzo ważnym zawodnikiem dla Barcelony. Zobaczymy więc. Myślę, że to zależy od tego, jak potoczy się sezon, jak będzie się czuł fizycznie i psychicznie, ale nigdy nie wątpiłbym, że Robert – w wieku 34, 37 czy nawet 45 lat – może być ważnym zawodnikiem i strzelać bramki – mówił Wojciech Szczęsny w rozmowie z Mundo Deportivo, cytowany przez profil BarcaInfo na platformie X.

– Jestem pewien, że podejmie uczciwą decyzję na podstawie tego, jak się czuje. Myślę, że Robert również zdaje sobie sprawę, że fizycznie nie może grać 90 minut co kilka dni, tak jak kilka lat temu. Ma 37 lat i swoje ograniczenia. Jego przygotowania nieco się opóźniły z powodu kontuzji, ale – jak już wspomniałem – ludzie wielokrotnie wątpili w Roberta przez lata, a on zawsze udowadniał, że się mylili. Jestem pewien, że pod koniec sezonu zobaczycie, iż będzie mieć dużo bramek. Nie sądzę też, by wejście z ławki rezerwowych mu przeszkadzało. Jego obsesją jest strzelanie goli i zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc drużynie, zdobywając je. Nie mam wątpliwości, że będzie miał bardzo dobry sezon – dodał bramkarz.

37-letni napastnik trafił do Barcelony w lipcu 2022 roku. W tej kampanii 160-krotny reprezentant Polski wystąpił w dziewięciu meczach, strzelając cztery gole.

