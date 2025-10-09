Szczęsny szczerze o ter Stegenie. „Byłem w podobnej sytuacji, wiem jak to boli”

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Wojciech Szczęsny skomentował sytuację Marca-Andre ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen przez długi czas był zdecydowanym numerem jeden w bramce FC Barcelony. Sytuacja zmieniła się, gdy Niemiec doznał kontuzji. Ostatnio na temat zawodnika swoimi przemyśleniami podzielił się były reprezentant Polski, odnosząc się między innymi do sytuacji po transferze Joana Garcii.

– Nie sądzę, żeby to była przyjemna sytuacja. Byłem w podobnym położeniu w Juventusie i zdecydowałem się odejść z futbolu. Nie radzę tego samego Marcowi, ponieważ wciąż ma wiele do zaoferowania piłce nożnej, ale myślę, że czasami w tej pracy trzeba zaakceptować, że niektóre decyzje są bolesne – mówił Wojciech Szczęsny w rozmowie z „Mundo Deportivo” cytowanej przez profil BarcaInfo na platformie X.

– Klub zdecydował się na transfer Joana i miał okazję sprowadzić światowej klasy talent, który może grać w FC Barcelonie przez kolejne 15 lat. To musi być dla niego frustrujące, po tylu latach bycia tak ważnym zawodnikiem, ale Marc jest bardzo inteligentnym facetem i myślę, że to rozumie. To nie tylko decyzja na teraz, ale i na przyszłość – dodał Polak.

Ter Stegen broni barw Barçy od lipca 2014 roku. Aktualny kontrakt 44-krotnego reprezentanta Niemiec z Katalończykami obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Obecnie, z powodu urazu pleców, ter Stegen jest poza grą. Na boisko ma wrócić w grudniu.

