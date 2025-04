Barcelona wybrała nowego napastnika. Laporta wskazał idealnego gracza

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta: Julian Alvarez idealnym nowym napastnikiem Barcelony

Barcelona w zbliżającym się letnim okienku transferowym postawić będzie chciała na nowe twarze, a co za tym idzie, planuje przeprowadzić solidne wzmocnienia. Przede wszystkim mówi się o tym, że Duma Katalonii szuka nowego napastnika lub ogólnie kogoś do ofensywny. W tym kontekście padało w ostatnim czasie wiele nazwisk, przede wszystkim Alexandra Isaka z Newcastle United, ale teraz okazuje się, że ktoś inny jest wymarzonym celem Balugrany.

Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Barcelona liczy na sprowadzenie Juliana Alvareza. Co więcej, to sam Joan Laporta wskazał Alvareza jako idealnego następcę Roberta Lewandowskiego w długoterminowej perspektywie. Wydaje się więc, że Duma Katalonii w najbliższym czasie będzie robić wiele, aby zbliżyć się do pozyskania Argentyńczyka, a to nie będzie łatwe.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Julian Alvarez dla zespołu Atletico Madryt w tym sezonie rozegrał dla swojego zespołu 47 spotkań, w których zdobył 24 bramki oraz zanotował pięć asyst. To liczby wręcz kapitalne, szczególnie, że konkurencja w ataku ekipy Diego Simeone jest spora. Serwis “Transfermarkt” wycenia 25-letniego napastnika na 90 milionów euro. Umowa Argentyńczyka w klubie z Madrytu wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

