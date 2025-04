De Bruyne może trafić do giganta. Sensacyjne zainteresowanie z Europy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

PSG chce pozyskać Kevina De Bruyne

Kevin De Bruyne przez ostatnie lata uchodził za jednego z najlepszych pomocników na świecie. Wydaje się, że w pewnym momencie swojej kariery śmiało mógł uważać się za czołowego piłkarza nie tylko w Premier League, ale i w Europie. Przez kilka sezonów w barwach Manchesteru City pod wodzą Pepa Guardioli zdobył on bowiem wszystko, co było do zdobycia oraz notował znakomite indywidualne liczby.

Po obecnym sezonie przygoda Belga z Manchesterem City dobiegnie jednak końca i już trwają intensywne spekulacje, gdzie trafi pomocnik. Do tej pory mówiło się głównie o kierunkach, które są bliższe emerytury, jak np. Stany Zjednoczone czy Arabia Saudyjska, ale teraz okazuje się, że do gry wchodzi gigant z Europy. Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, PSG jest bardzo mocno zainteresowanie transferem Kevina De Bruyne w lecie tego roku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Bez cienia wątpliwości byłby to sensacyjny transfer, bowiem De Bruyne nadal grałby na najwyższym poziomie i walczył z PSG o najwyższe cele. 33-letni piłkarz w obecnym sezonie rozegrał dla Manchester City 32 mecze, w których zdobył cztery gole oraz zanotował siedem asyst. W sumie dla Obywateli ma on na koncie 414 występów i 106 goli oraz 176 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 27 milionów euro.

Zobacz także: Nico Williams nie trafi do tego klubu. Koniec negocjacji