Barcelona i PSG obserwują napastnika. Włoch na radarze potęg

Samuele Inacio z BVB na celowniku wielkich klubów

FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain chętnie sięgają po utalentowanych zawodników na rynku. Jak informuje Gianluca Di Marzio, skauci obu potęg pojawili się na trybunach podczas weekendowego meczu 1. Bundesligi, w którym Borussia Dortmund przegrała z Bayerem Leverkusen (0:1) na stadionie Signal Iduna Park.

Według doniesień, oba kluby bacznie obserwowały 18-letniego napastnika Samuele Inacio. Co istotne, nie był to pierwszy raz, kiedy przedstawiciele Barcelony i PSG monitorowali jego rozwój. Inacio stopniowo wchodzi do seniorskiego futbolu. Dotychczas trener Niko Kovac dał napastnikowi dwie szanse w pierwszym zespole. Włoch do akademii BVB trafił w 2024 roku i od tego czasu notuje wyraźny progres.

Na ten moment młody zawodnik występuje głównie w drużynie U-19 oraz w rezerwach klubu. Jednak jego ostatni prawie półgodzinny występ przeciwko Bayerowi może być sygnałem rosnącego zaufania sztabu szkoleniowego i początkiem większej roli w drużynie.

Problemem dla Borussii może być jednak sytuacja kontraktowa piłkarza. Umowa Włocha obowiązuje do lata 2027 roku. Jeśli zawodnik nie otrzyma większej liczby minut, może niebawem rozważyć zmianę otoczenia. Serwis Transfermarkt.de wycenia Inacio na 3 miliony euro. W Dortmundzie jednak liczą, że Inacio pozostanie w klubie.