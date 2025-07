Barcelona kupi gwiazdę Serie A?! Agent naciska na hit transferowy

FC Barcelona nie prowadzi rozmów ws. transferu Denzela Dumfriesa. Mimo to jak podaje Gianluigi Longari na Dumę Katalonii naciska Jorge Mendes. Agent piłkarza chce, żeby jego klient zmienił klub.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jorge Mendes naciska Barcelonę na transfer Denzela Dumfriesa

FC Barcelona nieco ponad tydzień temu rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Od początku z zespołem ćwiczy Joan Garcia, czyli pierwszy letni transfer Katalończyków. We wtorek (22 lipca) zajęcia na obiektach treningowych rozpoczął także Marcus Rashford. Reprezentant Anglii został wypożyczony z Manchesteru United. Blaugrana ma możliwość wykupienia go po zakończeniu rozgrywek.

Na ten moment w Barcelonie jest zatem dwóch nowych zawodników. Niewykluczone jednak, że przed zamknięciem okna transferowego drużynę wzmocni ktoś jeszcze. Nie tak dawno z przeprowadzką do Hiszpanii łączony był Denzel Dumfries. Prawy obrońca do połowy lipca miał w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 25 milionów euro.

Ostatecznie mistrz La Ligi nie zdecydował się sfinalizować transferu w promocyjnej cenie. Aktualnie nowa kwota może być nawet dwukrotnie wyższa niż poprzednia. Natomiast bez względu na finanse Barcelona nie prowadzi żadnych rozmów ws. transferu reprezentanta Holandii. Okazuje się jednak, że z zewnątrz pojawiają się naciski, aby sfinalizować transakcję.

Gianluigi Longari przekazał, że Jorge Mendes, czyli agent Dumfriesa naciska na Barcelonę, aby dokonała transferu. Nie jest tajemnicą, że jeden z najbardziej znanych agentów w piłce nożnej ma doskonałe relacje z zarządem Dumy Katalonii.

W poprzedniej kampanii Dumfries rozegrał 47 spotkań, w których zdobył 11 goli i zaliczył 6 asyst.