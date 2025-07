Barcelona dogadała się z Man United. Będzie wielki transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marcus Rashford o krok od zmiany klubu, Barcelona osiągnęła cel

FC Barcelona podczas letniego okna transferowego chciała wzmocnić dwie pozycje. Na chwilę obecną udało im się osiągnąć połowę wyznaczonych celów. Do zespołu sprowadzono Joana Garcię, który ma zostać nową „jedynką” w wyjściowym składzie Hansiego Flicka.

Po sfinalizowaniu transakcji z udziałem młodego Hiszpana uwaga Katalończyków skupiła się na pozyskaniu skrzydłowego. Głównym celem był transfer Nico Williamsa, lecz mistrz Europy z 2024 roku zdecydował się zostać w Athletic Bilbao, przedłużając kontrakt do 2035 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W związku z tym Barcelona wróciła do opcji alternatywnych, czyli Luisa Diaza i Marcusa Rashforda. Choć przez moment wydawało się, że bliżej transferu będzie Kolumbijczyk, to ostatecznie wszystko wskazuje na to, że latem klub zmieni reprezentant Anglii. Przełomowe informacje przekazał David Ornstein z The Athletic. Jego zdaniem Manchester United zaakceptował ofertę Dumy Katalonii.

Czerwone Diabły zgodziły się na wypożyczenie z opcją wykupu. Transakcja została zatwierdzona przez Hansiego Flicka, który ceni umiejętności Marcusa Rashforda. Choć do sfinalizowania rozmów wciąż trochę brakuje, to jak sugeruje dziennikarz, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Obecnie negocjacje są na ostatnim etapie, a ogłoszenie transferu powinno nastąpić w najbliższym czasie.