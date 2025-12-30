Barcelona gotowa na wypożyczenie. Jeden warunek może wszystko zmienić

Marc-Andre ter Stegen może pożegnać się z FC Barceloną. Tymczasem o ewentualnych warunkach przeprowadzki Niemca do jednej z ekip z La Liga wieści przekazał portal Sport.es.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen może zamienić Barcelonę na Gironę

Marc-Andre ter Stegen przegrywa aktualnie rywalizację o miejsce w składzie FC Barcelony z Joanem Garcią. Wygląda również na to, że w klubie z Camp Nou wyżej od Niemca stoją także notowania Wojciecha Szczęsnego. Możliwe zatem, że doświadczony golkiper niebawem zmieni pracodawcę. Konkretne informacje przekazał portal Sport.es.

Źródło przekonuje, że ter Stegen może wkrótce zakotwiczyć w Gironie, która jest bardzo zainteresowana pozyskaniem 33-letniego bramkarza. Barcelona jest gotowa wypożyczyć zawodnika do ligowego rywala, ale pod warunkiem, że Girona będzie w stanie pokryć mniej więcej jedną czwartą pensji golkipera do końca trwającej kampanii.

Według wieści Sport.es ter Stegen nie chce wyprowadzać się z Barcelony z powodów rodzinnych. W związku z tym transfer zawodnika do Girony mógłby być najbardziej prawdopodobną opcją na przyszłość dla golkipera.

Ter Stegen trafił do Barcelony w 2014 roku. Jak dotąd w barwach giganta La Liga rozegrał 423 spotkania, zachowując w nich 176 razy czyste konto. Obecna umowa Niemca z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Z kolei rynkowa wartość ter Stegena szacowana jest na mniej więcej siedem milionów euro.

Tylko w trakcie trwającego sezonu 44-krotny reprezentant Niemiec wystąpił w jednym spotkaniu Barcelony. Miało to miejsce w Pucharze Króla w starciu przeciwko CD Guadalajara, w którym ekipa Hansiego Flicka wygrała dwoma golami (2:0).