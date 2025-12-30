Lewandowski i Barcelona. Ten scenariusz nabiera realnych kształtów

Robert Lewandowski niewykluczone, że powoli kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Polak ma kontrakt z klubem z Camp Nou do końca sezonu. Nowe wieści przekazał dziennik "Bild".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski na liście życzeń Chicago Fire

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Co prawda polski napastnik ma opcję przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy, niemniej na dzisiaj jest to mało prawdopodobne. Tymczasem ciekawymi wieściami w kontekście przyszłości kapitana reprezentacji Polski podzielił się „Bild”.

Źródło podało, że Lewandowski znalazł się na radarze Chicago Fire. Klub z MLS ma być poważnie zainteresowany transferem z udziałem polskiego napastnika, który za oceanem mógłby zaliczyć być może ostatni etap swojej bogatej piłkarskiej kariery.

Jasne jest jednak, że 37-latek nie znajduje się wyłącznie na celowniku ekipy z MLS. Chętne na zatrudnienie Lewandowskiego mają być także kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Fenerbahce, którego barwy reprezentuje już polski pomocnik Sebastian Szymański.

Lewandowski dołączył do ekipy z Camp Nou w lipcu 2022 roku po zakończeniu współpracy z Bayernem Monachium. Bawarczycy na transakcji z udziałem Polaka zarobili 45 milionów euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość reprezentanta Polski kształtuje się na poziomie dziewięciu milionów euro.

Doświadczony zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 18 spotkaniach. Strzelił w nich osiem goli i zaliczył także dwie asysty. Okazję na poprawę swojego bilansu może mieć 3 stycznia, gdy FC Barcelona w derbach zmierzy się z Espanyolem.