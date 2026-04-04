Barcelona chce transferu Bastoniego. Trener Interu odpowiada

Bastoni musi zdecydować. Barcelona kusi gwiazdę Interu

Barcelona latem wzmocni defensywę, ściągając nowego stopera. Liczy, że będzie to nazwisko z najwyższej półki. Celem numer jeden pozostaje Alessandro Bastoni, a zwolennikami jego kandydatury są zarówno Deco, jak i Hansi Flick. Inter Mediolan oczywiście nie chce go tracić, ale jednocześnie nie będzie mu stawał na drodze, jeśli ten zdecyduje się na transfer.

Z informacji hiszpańskich mediów wynika, że przedstawiciele Bastoniego mieli już nawet rozmawiać z władzami Barcelony na temat warunków współpracy. Na konkrety trzeba oczywiście jeszcze zaczekać. Inter wycenia swojego gwiazdora na minimum 70 milionów euro – Blaugrana spróbuje natomiast wynegocjować korzystniejsze warunki.

W Mediolanie wyczekują decyzji samego piłkarza. Cristian Chivu przyznaje, że nie wie, jaka będzie przyszłość Bastoniego. Ma nadzieję, że ten postanowi kontynuować karierę w Interze.

– Muszę zapewnić jemu oraz pozostałym spokój i zaufanie. Muszę dawać mu jasne wskazówki w sprawie tego, co ma robić na boisku, ale nie mogę kontrolować jego przyszłości. Jest bardzo zadowolony z bycia częścią tej grupy. Zawsze dawał z siebie wszystko i angażował się w stu procentach. To on zdecyduje o swojej przyszłości, a ja nie mogę wpływać na jego wybory. Byłbym szczęśliwy, gdyby został – odpowiedział trener Interu Mediolan.