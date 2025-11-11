Lionel Messi wróci niebawem do FC Barcelony? Hansi Flick ma już plan na zawodnika. Argentyńczyk miałby grać jako "dziesiątka" u boku Lamine Yamala, twierdzi El Nacional.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lionel Messi i Lamine Yamal razem w Barcelonie? El Nacional odsłania kulisy

Lionel Messi wywołał ostatnio duże zainteresowanie w mediach społecznościowych postem, w którym można było zauważyć, że Argentyńczyk był obecny na Camp Nou. Emocjonalny przekaz miał być według wielu opinii, wyrazem pragnienia powrotu do Barcelony. Messi zresztą na Instagramie podzielił się konkretnym wpisem.

„Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, i to nie tylko po to, by pożegnać się jako piłkarz, jak nigdy nie mogłem…” – napisał zawodnik.

Można w związku z tym przypuszczać, że Messi podzielił się czymś więcej niż jedynie deklaracją sympatii do Barcelony. Jednocześnie dał do zrozumienia, że możliwy jest jego powrót do byłego klubu. Działanie piłkarza może nawet sugerować, że rozegra swój ostatni sezon w karierze właśnie w barwach ekipy z La Liga.

Jeśli faktycznie Messi wróciłby do Barcelony, spełniłoby się marzenie wielu kibiców o tym, aby Argentyńczyk mógł wystąpić w jednym zespole u boku młodego Lamine Yamala, namaszczonego już jako jego następca. El Nacional przekazał natomiast ciekawe wieści, że konkretny plan na taki duet może mieć trener Hansi Flick.

Niemiec miałby ustawiać Messiego na pozycji klasycznej „dziesiątki”. Argentyńczyk mógłby dzięki temu zyskać większą swobodę w grze. Poza pracą pod presją, w której Flick musiałby szukać innych rozwiązań, Messi idealnie pasowałby do takiej roli. Z pozycji ofensywnego pomocnika Argentyńczyk najbardziej błyszczy, a w schemacie Flicka – z Pedrim i Frenkie de Jongiem za plecami, plan wydaje się wręcz idealny.

W każdym razie kluczowe w całej sprawie jest to, czy Messi rzeczywiście jest gotowy wrócić do Barcelony. Jasne jest, że prezydent hiszpańskiego klubu Joan Laporta nigdy nie był przeciwny powrotowi Argentyńczyka. Niemniej napięte relacje między stronami po rozstaniu Messiego z Barcą mogą wciąż mieć znaczenie. Czas pokaże, czy Laporta i Messi są gotowi dojść do porozumienia, czy też temat powrotu pozostanie już zamknięty.

