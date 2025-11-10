Leo Messi marzy o powrocie do Barcelony! Wyjawił to wprost

Leo Messi nie ukrywa, że liczy na powrót do Barcelony. 38-letni gwiazdor odwiedził Camp Nou i opublikował wpis, w którym zasugerował chęć ponownej gry dla drużyny.

Leo Messi
fot. Associated Press Na zdjęciu: Leo Messi

Messi marzy o Barcelonie. Czy ten transfer może się wydarzyć?

Leo Messi zmuszony był opuścić Barcelonę w 2021 roku, gdyż ta miała poważne problemy finansowe i nie mogła zaoferować mu nowej umowy. Gwiazdor wylądował więc w Paris Saint-Germain, gdzie spędził dwa lata. Od 2023 roku gra natomiast w Interze Miami, gdzie może występować u boku Luisa Suareza czy Jordiego Alby.

Argentyńczyk przygotowuje się do przyszłorocznych mistrzostw świata, które zapewne będą dla niego ostatnią imprezą tego typu. W Katarze zdobył ze swoją kadrą złoty medal, a teraz chciałby oczywiście ten wynik powtórzyć.

Messi ma piłkarskie marzenia związane nie tylko z reprezentacją, bowiem otwarcie przyznał, że chciałby jeszcze wrócić do Barcelony. Gwiazdor odwiedził Camp Nou i opublikował wpis w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że nie zdążył nawet pożegnać się z kibicami Blaugrany, gdyż odejście w 2021 roku było niespodziewane.

„Wczoraj wróciłem do miejsca, za którym tęsknię całym sercem. Miejsca, w którym byłem niezwykle szczęśliwy, gdzie pozwalaliście mi poczuć się tysiąc razy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł tu wrócić, i nie tylko po to, aby pożegnać się jako piłkarz, czego nigdy nie mogłem zrobić…” – napisał Messi w poście na Instagramie.