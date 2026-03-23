Barcelona dostała zielone światło. Flick zatwierdził transfer gwiazdy

FC Barcelona dostała zielone światło, żeby ściągnąć na stałe Joao Cancelo. Jak donosi kataloński Sport, transfer zatwierdził Hansi Flick. Teraz piłkarz musi rozwiązać kontrakt z Al-Hilal.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego. Nie ulega wątpliwości, że Katalończycy będą szukać wzmocnień w obronie. Oprócz stopera myślą także o ściągnięciu bocznego defensora. Największym faworytem wydaje się Joao Cancelo, który przebywa w klubie na wypożyczeniu. Ostatnio hiszpańskie media pisały o planie na wykup reprezentanta Portugalii.

Warunkiem, żeby Joao Cancelo został w Barcelonie jest obniżka wynagrodzenia oraz rozwiązanie przez piłkarza kontraktu z Al-Hilal. Dziennik Sport informuje, że klub dostał zielone światło od Hansiego Flicka, który zatwierdził pomysł zatrzymania piłkarza na stałe.

Teraz wszystko w rękach samego zawodnika oraz jego agenta – Jorge Mendesa. W najbliższych tygodniach zostaną podjęte działania, aby dojść do porozumienia z Al-Hilal ws. rozwiązania umowy. Jeśli dojdzie do rozstania na zasadzie wolnego transferu, wtedy Cancelo bez problemu będzie mógł podpisać stałą umowę z Katalończykami. 31-latek nie ukrywa, że chce zostać w Barcelonie.

Cancelo już po raz drugi jest na wypożyczeniu w Barcelonie. Oprócz tego sezonu grał w klubie w latach 2023-2024. Łącznie w barwach Blaugrany rozegrał 54 spotkania, w których zdobył 5 goli i zanotował 9 asyst.