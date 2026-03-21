Barcelona ma plan, jak wykupić Cancelo. Kluczowy warunek

19:24, 21. marca 2026
Wojciech Mazurek
FC Barcelona chce podpisać kontrakt z Joao Cancelo. Obecnie obrońca jest tylko wypożyczony z Al-Hilal. Kataloński dziennik Sport podaje, że Blaugrana wymyśliła, jak zatrzymać Portugalczyka na stałe.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Cancelo musi rozwiązać kontrakt z Al-Hilal, żeby zostać w Barcelonie

FC Barcelona nie zrobiła wielu zmian w trakcie zimowego okna transferowego. Katalończycy uzupełnili kadrę pierwszego zespołu dodatkowym obrońcą. Co prawda, szukali stopera, ale finalnie zdecydowali się na bocznego obrońcę – Joao Cancelo. Portugalczyk trafił do klubu na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Al-Hilal. Dużo wskazuje na to, że szuka drogi ucieczki z Arabii Saudyjskiej.

Cancelo grał w Saudi Pro League od lipca 2024 do grudnia 2025 roku. Łącznie zebrał 45 meczów, w których zdobył 3 gole i zanotował 14 asyst. Życie na Bliskim Wschodzie nie do końca przypadło mu do gustu, dlatego desperacko chciał wrócić do Europy.

W Barcelonie wszyscy są zadowoleni z tego, jak obrońca wkomponował się w drużynę. Do tej pory zagrał niewiele, ponieważ 11 spotkań i spędził na boisku 650 minut, ale strzelił w tym czasie bramkę i trzy razy asystował. Duma Katalonii jest zdecydowana, żeby go zatrzymać. Podpisanie kontraktu z reprezentantem Portugalii nie będzie łatwe. Sport informuje, że aby tak się stało, zawodnik musi wykonać dwa kluczowe kroki. Po pierwsze musi rozwiązać kontrakt z Al-Hilal, a po drugie musi zgodzić się na niższe wynagrodzenie.

Bez obniżki pensji Barcelona nie będzie miała szans, aby zarejestrować go na przyszły sezon. Warto dodać, że w przeszłości Cancelo był już związany z Blaugraną. W sezonie 2023-2024 także przebywał w klubie na zasadzie wypożyczenia.

