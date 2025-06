Barcelona rozstała się z piłkarzem. Obrońca rozwiązał kontrakt

Barcelona oficjalnie ogłosiła rozwiązanie kontraktu z Clementem Lengletem. 29-letni Francuz podpisał umowę z Atletico Madryt, z którym związał się do czerwca 2028 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Clement Lenglet dołączył do Atletico Madryt

FC Barcelona w minionym sezonie wypożyczyła Clementa Lengleta do Atletico Madryt. Francuski obrońca szybko odnalazł się w systemie Diego Simeone. W rozgrywkach 2024/25 rozegrał łącznie 34 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty, przyczyniając się do wywalczenia przez madrycki klub awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Po zakończeniu sezonu przyszłość Lengleta na Camp Nou pozostawała niepewna. Ani zawodnik, ani władze Barcelony nie widzieli dalszych perspektyw współpracy, dlatego obie strony doszły do porozumienia w sprawie przedwczesnego rozwiązania kontraktu. Tym samym Lenglet opuścił klub jako wolny agent.

Teraz Atletico potwierdziło, że Lenglet przeniósł się do zespołu Diego Simeone na zasadzie transferu definitywnego. 29-latek podpisał trzyletni kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku. Przypomnijmy, że Lenglet trafił do Dumy Katalonii z Sevilli w lipcu 2018 roku za blisko 36 milionów euro.

Przez pierwsze sezony był ważnym ogniwem defensywy Blaugrany, rozgrywając łącznie 160 spotkań i zdobywając 7 bramek. Z czasem jednak stracił miejsce w wyjściowym składzie, a ostatnie trzy sezony spędził na wypożyczeniach – kolejno w Aston Villi, Tottenhamie Hotspur oraz Atletico.