Trener Eintrachtu Frankfurt stwierdził przed meczem z Atletico, że Julian Alvarez jest na tym poziomie co Kylian Mbappe i Lamine Yamal. Od jakiegoś czasu zainteresowana transferem Argentyńczyka jest FC Barcelona.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona chce Juliana Alvareza. „Jest na poziomie Mbappe i Yamala”

FC Barcelona powoli myśli o przyszłości bez Roberta Lewandowskiego. Według ostatnich doniesień Polak byłby chętny zostać w klubie na kolejny rok, ale to wcale nie wyklucza, że władze ściągną dodatkowego napastnika. Joan Laporta i Deco rozglądają się za najlepszym możliwym następcą.

Jednym z kandydatów jest Julian Alvarez z Atletico Madryt. Argentyńczyk sprawdził się już w Premier League i La Liga, a więc prawdopodobnie nie miałby problemów z aklimatyzacją w Barcelonie. Jego styl gry pasuje do Dumy Katalonii, ale oczywiście nie jest to napastnik o charakterystyce Lewandowskiego. Hansi Flick musiałby korzystać z jego usług w zupełnie inny sposób.

Opinią na temat Juliana Alvareza zaskoczył trener Eintrachtu Frankfurt. Dino Toppmoller powiedział, że jego zdaniem napastnik Atletico Madryt jest na tym samym poziomie co Kylian Mbappe i Lamine Yamal.

– Alvarez, Mbappe, Lamine… to piłkarze najwyższej klasy. Julian jest na tym poziomie. To mistrz świata. Każdy z nich ma swój własny profil – stwierdził Niemiec.