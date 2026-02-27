Barcelona chce gwiazdora PSG! Wystarczy 70 milionów euro

07:55, 27. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  L'Equipe

Barcelona jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem Bradleya Barcoli z zespołu PSG. Skrzydłowy, który jest jedną z gwiazd zespołu, miałby kosztować tylko 70 milionów euro, o czym informuje "L'Equipe".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona chce transferu Bradleya Barcoli z PSG

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dobrze, choć naturalnie ma pewne problemy, które chociażby w ostatnich meczach dały o sobie znać. Mowa tu przede wszystkim o grze obronnej, która zdecydowanie nie jest na takim samym wysokim poziomie, jak jeszcze w poprzedniej kampanii. Tym razem podopieczni Hansiego Flicka tracą zdecydowanie więcej goli, co przekłada się na wyniki. Niemniej to nadal główny kandydat do mistrzostwa Hiszpanii.

Wiadomo jednak, że przede wszystkim sporo w klubie dziać będzie się latem. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Barcelona będzie musiała sprowadzić nowego napastnika. Poza tym także wzmocnienia wymaga pozycja skrzydłowego, tutaj w grę wchodzi wykup Marcusa Rashforda lub pozyskanie nowego gracza. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Bradleya Barcoli z PSG. Za transfer skrzydłowego Francuzi oczekiwać mają 70 milionów euro, co – jak za klasę tego gracza – wydaje się adekwatną, ale i korzystną sumą.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Bradley Barcola w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył osiem goli oraz zanotował sześć asyst. 23-letni skrzydłowy łącznie dla PSG rozegrał 137 spotkań i 34 razy trafiał do siatki rywali. Na jego koncie są także występy dla Olympique Lyon. Wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro gwiazdor ma ważną umowę w stolicy Francji do końca czerwca 2028 roku. Barcola to także 18-krotny reprezentant swojego kraju.

Zobacz także: Barcelona wyczekuje tego ws. Camp Nou. Decyzja za zapaść wkrótce