Barcelona chce gwiazdora PSG! Wystarczy 70 milionów euro

Barcelona chce transferu Bradleya Barcoli z PSG

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dobrze, choć naturalnie ma pewne problemy, które chociażby w ostatnich meczach dały o sobie znać. Mowa tu przede wszystkim o grze obronnej, która zdecydowanie nie jest na takim samym wysokim poziomie, jak jeszcze w poprzedniej kampanii. Tym razem podopieczni Hansiego Flicka tracą zdecydowanie więcej goli, co przekłada się na wyniki. Niemniej to nadal główny kandydat do mistrzostwa Hiszpanii.

Wiadomo jednak, że przede wszystkim sporo w klubie dziać będzie się latem. Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Barcelona będzie musiała sprowadzić nowego napastnika. Poza tym także wzmocnienia wymaga pozycja skrzydłowego, tutaj w grę wchodzi wykup Marcusa Rashforda lub pozyskanie nowego gracza. Według informacji przekazanych przez „L’Equipe”, Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Bradleya Barcoli z PSG. Za transfer skrzydłowego Francuzi oczekiwać mają 70 milionów euro, co – jak za klasę tego gracza – wydaje się adekwatną, ale i korzystną sumą.

Bradley Barcola w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył osiem goli oraz zanotował sześć asyst. 23-letni skrzydłowy łącznie dla PSG rozegrał 137 spotkań i 34 razy trafiał do siatki rywali. Na jego koncie są także występy dla Olympique Lyon. Wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 70 milionów euro gwiazdor ma ważną umowę w stolicy Francji do końca czerwca 2028 roku. Barcola to także 18-krotny reprezentant swojego kraju.

